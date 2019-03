Le ministre Rodriguez annonce des nominations au conseil d'administration du Musée canadien de la nature





Les nouveaux vice-président et membre aideront le Musée canadien de la nature à faire découvrir les sciences naturelles à ses visiteurs

GATINEAU, QC, le 28 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé la nomination de Glenn Sakaki, au poste de vice-président, et d'Allan Adam, à titre de membre, au sein du conseil d'administration du Musée canadien de la nature.

M. Sakaki, ingénieur en métallurgie exerçant en Ontario, est un chef de file mondial d'expérience dans les domaines des énergies renouvelables, des technologies de l'information, du marketing et des communications. Depuis 2001, il a occupé divers postes de haute direction chez Hatch, une société canadienne d'experts-conseils oeuvrant dans les secteurs des métaux, de l'énergie et des infrastructures. Il a aussi travaillé au Royaume-Uni, au Mexique et aux Pays-Bas.

M. Sakaki est membre de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, ainsi que du Musée royal de l'Ontario. Il a aussi conçu et créé la galerie d'art contemporain de Hatch, située au centre d'exécution mondial de l'organisation à Mississauga, en Ontario. On peut y voir des spécimens de la collection Douglas-Kirwin et des oeuvres du maître sculpteur Abraham Anghik Ruben. Titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées de génie métallurgique de l'Université de la Colombie-Britannique, M. Sakaki est aussi diplômé du Marketing Management Executive Program de la Richard Ivey School of Business de l'Université Western.

En tant que nouveau membre du conseil, M. Adam, qui est originaire de la Saskatchewan, encourage depuis longtemps l'établissement de relations entre les Premières Nations, les Métis et les trois ordres de gouvernement. Il possède une expérience considérable du secteur des communications, y ayant oeuvré à titre de diffuseur, de porte-parole auprès des médias, de traducteur, de rédacteur, de négociateur et de facilitateur. Il possède aussi une vaste expérience en traduction pour des gouvernements et des sociétés minières dans le secteur des processus d'examen environnemental. Président-directeur général de Dene Hha Communications, M. Adam est un aîné, conseiller spirituel et accompagnateur auprès du pénitencier de Prince Albert. Précédemment, il a enseigné le déné au Northern Teacher Education Program de l'Université de Regina. Il a aussi été spécialiste des relations avec les Autochtones au ministère de l'Environnement de la Saskatchewan, directeur général du Bureau national déné et chef de la Première Nation denesuline de Fond du Lac.

Le Musée canadien de la nature est le musée national voué aux sciences et à l'histoire naturelles du Canada. Il propose des idées fondées sur des faits, des expériences enrichissantes et une véritable communion avec la nature d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Ces nominations s'inscrivent dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

Citations

« Le Musée canadien de la nature est un endroit fascinant, où découvrir des richesses naturelles et en apprendre plus sur notre environnement. On y retrouve des chercheurs scientifiques de renommée internationale, des innovateurs, ainsi que des spécialistes des collections et de l'éducation. Je suis certain que M. Sakaki et M. Adam sauront utiliser leur expérience et leurs connaissances pour exercer un leadership d'avant-garde au sein du Musée. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le Conseil d'administration du Musée canadien de la nature est composé d'un président, d'un vice-président et de pas moins de neuf autres membres nommés par le ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil.

La nouvelle approche du gouvernement du Canada relativement aux nominations par le gouverneur en conseil requiert un processus de sélection ouvert pour les postes à temps plein et à temps partiel.

Toutes les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

