/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Nadine Girault en mode conquête des marchés européens/





QUÉBEC, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, convie ce vendredi 29 mars les consuls généraux européens basés à Montréal à une journée d'information. Ces derniers ont notamment fait la demande d'en connaître davantage sur les perspectives de développement économique et d'investissement au Québec.

Des invités de marque participeront à l'événement, dont l'ancien premier ministre du Québec et ex-négociateur en chef de l'Accord économique et commercial global (AECG), Pierre-Marc Johnson, des représentants d'Investissement Québec, du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'Inclusion (MIDI), du Tourisme et du ministère de l'Économie et de l'innovation.

Synthèse des activités ouvertes aux médias :

Photo-op au début de l'évènement ; Captation vidéo et prises d'images des prises de paroles suivantes : Mot de bienvenue du maire d'Estérel, monsieur Joseph Dydzak Allocution de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Nadine Point de presse de la ministre Girault

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés de s'inscrire auprès de Laurence Jean-Charland au 418 649-2400 poste 57090 ou par courriel au laurence.jean-charland@mri.gouv.qc.ca.

Aide-mémoire

Date : 29 mars 2019

Heure : 10 h 30 à 12 h 30

Lieu : Complexe hôtelier l'Estérel, 39, boul. Fridolin-Simard, Estérel (Québec) J0T 1E0

https://www.facebook.com/MRIQuebec

https://twitter.com/MRIF_Quebec

https://www.linkedin.com/company/mriquebec/?originalSubdomain=ca



SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 15:00 et diffusé par :