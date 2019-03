Le gouvernement du Canada investit 65 millions de dollars pour l'achat de nouveaux hélicoptères d'urgence médicale pour le STARS dans l'Ouest canadien





RÉGINA, le 28 mars 2019 /CNW/ - Lorsqu'une tragédie frappe, chaque seconde compte. Sauver la vie d'une personne gravement blessés peut dépendre sur la capacité des intervenants de transporter le blessé rapidement, efficacement et de façon coordonnée afin qu'il puisse obtenir les soins nécessaires.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a annoncé une subvention de 65 millions de dollars au Shock Trauma Air Rescue Service (STARS) de la part du gouvernement du Canada pour financer l'achat de 5 nouveaux hélicoptères.

L'achat de ces cinq nouveaux hélicoptères font partie d'un plan visant le renouvellement de la flotte. Un total de neuf aéronefs seront achetés dans le cadre de ce plan afin d'améliorer la capacité de service du STARS, ainsi que de sa flexibilité pour répondre aux urgences dans toute la région. Les nouveaux aéronefs prêts au vol exigeront moins de temps d'inactivité pour l'entretien, et pourront fonctionner sans heurt à partir de n'importe quelle base aérienne du STARS étant donné de l'uniformité de la flotte.

Depuis 1985, le STARS, un organisme sans but lucratif, joue un rôle essentiel dans le domaine de la gestion des urgences dans l'Ouest canadien. Le STARS coordonne et offre des services médicaux d'urgence par hélicoptère rapides et spécialisés partout en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba ainsi que dans certaines régions de la Colombie-Britannique, y compris des collectivités autochtones et des parcs nationaux. Grâce au STARS, les Canadiens de l'Ouest qui vivent ou travaillent dans des régions rurales et éloignées ont accès à des soins d'urgence au moment où ils en ont le plus besoin.

Cet investissement appuiera les services d'intervention d'urgence dans la région. De plus, il s'aligne aux priorités communes sur lesquelles tous les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont entendus dans le cadre de la Stratégie de gestion des urgences pour le Canada.

Citations

« Le STARS est un service essentiel et salvateur partout dans l'Ouest canadien. Notre investissement fournira cinq nouveaux hélicoptères d'urgence médicale de pointe moderne, ce qui aidera à sauver des vies. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer le STARS dans le renouvellement de sa flotte. Leur travail est précieux pour tous ceux et celles qui habitent dans la région ».

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Cet engagement de la part du gouvernement du Canada est un investissement dans l'avenir des Canadiens de l'Ouest, permettant au STARS de lutter pour la vie des patients pendants plusieurs générations à venir. C'est une annonce historique pour le STARS et pour notre processus de renouvellement de la flotte. C'est des nouvelles exceptionnelles pour nos patients ».

- Andrea Robertson, présidente et directrice générale, STARS

Faits en bref

Le STARS a piloté plus de 40 000 missions, fournissant des services médicaux d'urgence rapides et spécialisés pour des patients gravement malades ou blessés. Récemment, le STARS est intervenu dans plusieurs événements de gestion d'urgence hautement médiatisés, dont l'accident d'autobus des Broncos de Humboldt , la fusillade dans une école à La Loche , les feux de forêt à Fort McMurray , ainsi que les crues printanières de 2013 à Calgary .

, la fusillade dans une école à , les feux de forêt à , ainsi que les crues printanières de 2013 à . L'un des éléments importants du service de STARS est son Emergency Link Centre (Centre de liaison d'urgence), qui se met rapidement en marche pour coordonner les interventions d'urgence, faire part de renseignements et mettre des ressources en commun parmi les agences et organisations d'intervention, y compris ceux au-delà des frontières provinciales.

En janvier 2019, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la gestion des urgences ont lancé la Stratégie de gestion des urgences pour le Canada , ce qui décrit cinq domaines d'intervention prioritaires communs. L'annonce d'aujourd'hui s'aligne à la priorité qui vise à accroître la capacité et la coordination lors d'intervention en cas de catastrophe, et à favoriser l'élaboration de nouvelles capacités.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 14:31 et diffusé par :