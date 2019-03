Fonds de la santé et sécurité au travail de la CNESST - Un bilan financier positif mais des nuages à l'horizon, selon la FCCQ





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) souligne les bons résultats financiers du Fonds de la santé et sécurité au travail (le Fonds) de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour 2018. Il présente un taux de capitalisation effectif aux fins de la tarification de 118,4 %, soit un taux supérieur à 100 % pour une cinquième année consécutive, ayant généré un surplus de 191,7 M$ en 2018.

« Malgré une performance des marchés boursiers inférieure aux années précédentes, le Fonds reste dans une position enviable en raison d'une gestion proactive avec pour objectif d'assurer la viabilité à long terme », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ se dit toutefois préoccupée par la situation actuelle du bilan lésionnel. « La santé financière du fonds ne doit pas faire oublier un bilan lésionnel préoccupant. La rareté de main-d'oeuvre grandissante en période de bonne vitalité économique du Québec amène un poids supplémentaire sur les milieux de travail et donc, une augmentation marquée des accidents de travail. De plus, la croissance des réclamations de surdité professionnelle exige que des gestes soient posés, tant du côté de la CNESST que du législateur » a conclu M. Forget.

La FCCQ, qui occupe un siège au conseil d'administration de la CNESST depuis 2008, a contribué à assurer une saine gestion des fonds provenant des cotisations des employeurs québécois.

