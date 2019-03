Avis de nomination au Conseil québécois de la transformation de la volaille





GRANBY,QC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois de la transformation de la volaille (CQTV) a le plaisir d'annoncer la nomination de monsieur Jean-Philippe Deschênes-Gilbert comme nouveau secrétaire général du CQTV.

Diplômé en agroéconomie de l'Université Laval, monsieur Deschênes-Gilbert possède plus de 20 années d'expérience dans la gestion et le développement d'associations sectorielles dans l'agroalimentaire, dont celles des bovins et de la volaille. Il a assumé pendant plusieurs années les responsabilités de directeur général et de directeur des affaires règlementaires dans le domaine agricole. Reconnu pour son efficacité organisationnelle et la maîtrise des dossiers qui lui sont confiés, Jean-Philippe sera une valeur ajoutée pour les membres du CQTV afin de piloter tous les éléments d'importance de la filière avicole.

Le CQTV préconise un développement de la filière avicole par une meilleure compréhension des besoins du marché et du bien-être de l'industrie grâce à des relations efficaces et constructives entre ses membres, les Éleveurs de volaille du Québec et les autres partenaires de la filière.

Le Conseil québécois de la transformation de la volaille regroupe Exceldor coopérative, Olymel s.e.c., Volailles Giannone, Aliments Maple Leaf Avicomax, Ferme des voltigeurs et Volailles Marvid, représentant 100% du marché de la volaille du Québec, une industrie qui génère plus de 1,5 G$ par année et employant plus de 3000 personnes.

Le CQTV est accrédité pour gérer, en collaboration avec les Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ), les conventions de mise en marché du poulet et du dindon au Québec. Son objectif principal est de sauvegarder les intérêts de tous les établissements engagés dans l'achat et la transformation des volailles pour le marché de consommation.

