La FIHOQ salue la décision du gouvernement du Québec de mener une Commission parlementaire sur les risques associés aux pesticides

SAINT-HYACINTHE, QC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) se réjouit du résultat du vote des membres de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles en faveur de la tenue d'une Commission parlementaire sur l'utilisation des pesticides dans les différents secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Elle joint ainsi sa voix à celles d'Équiterre, de la Fondation David Suzuki et de l'Union des producteurs agricoles (UPA) qui avaient demandé la tenue d'une telle commission il y a quelques semaines.

L'annonce faite ce matin par le gouvernement du Québec qui met à l'avant-plan la nécessité de trouver, développer et promouvoir auprès des acteurs de notre agriculture des solutions alternatives et novatrices va justement dans le sens de ce que la FIHOQ préconise. Cette décision s'inscrit dans une perspective de concertation de tous les intervenants de la filière qui souhaitent ainsi mener un débat sur les pratiques durables qui façonneront notre agriculture de demain.

La FIHOQ souhaite participer activement à cette commission parlementaire en étant présente aux auditions et aux différents travaux qui seront menés. Rappelons que la Fédération a pour mission de représenter et promouvoir le secteur de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière, et en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable. Elle croit donc pouvoir être un acteur de premier plan dans cette réflexion sur les pratiques durables à mettre en place, les enjeux de santé publique et les défis liés à l'innovation en ce qui a trait aux solutions proposées.

