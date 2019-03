La nouvelle société de semi-conducteurs de Toshiba va renforcer ses propositions de solutions et améliorer l'efficacité de la R&D





Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (TDSC) a annoncé aujourd'hui la consolidation de deux de ses filiales, Toshiba Microelectronics Corporation (TOSMEC) et Toshiba Discrete Semiconductor Technology Corporation (TDIT), en une nouvelle société, Toshiba Electronic Device Solutions Corporation (TEDS). Cette initiative devrait renforcer les capacités de propositions de solutions et améliorer considérablement la R&D pour l'entreprise de semi-conducteurs. TEDS entrera en activité le 1er avril.

L'entreprise de TDIT couvre le développement de produits et les ventes techniques pour les semi-conducteurs discrets, tandis que TOSMEC fournit des services complets pour la LSI des systèmes, de la planification, du développement et de la conception des produits aux tests et à l'analyse des défaillances. Après la fusion, TEDS sera responsable de la planification des produits, du développement des produits, de l'analyse des défaillances et des propositions de solutions pour l'entreprise de semi-conducteurs, et coopèrera avec TDSC en tant que division d'ingénierie de son entreprise de semi-conducteurs.

L'intégration des technologies, du savoir-faire et des réseaux de clients de TDIT et TOSMEC par TEDS soutiendra sa fourniture de produits à haute valeur ajoutée à un large éventail de clients. La fusion améliorera aussi l'efficacité du développement de produits et de la promotion des ventes, ainsi que la fourniture de services partagés.

Vue d'ensemble de TEDS Nom de la société Toshiba Electronic Device Solutions Corporation Adresse 580-1, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki City, Kanagawa, 212-0013, Japon Représentants Isao Yamakawa, président et directeur délégué Activités Développement, conception, analyse et vente de semi-conducteurs Capital 500 millions de yens Fondée le 1er avril 2019 Employés Environ 900

À propos de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (TDSC) allie le dynamisme d'une nouvelle société à la sagesse de l'expérience. Depuis notre scission d'avec Toshiba Corporation en juillet 2017, nous nous sommes fait une place parmi les principales sociétés d'appareils d'usage général, et offrons à nos clients et partenaires d'affaires des solutions remarquables en matière de semi-conducteurs discrets, de systèmes LSI et de disques durs.

Nos plus de 22 000 employés répartis à travers le monde partagent notre détermination à maximiser la valeur de nos produits, et mettent l'accent sur une collaboration étroite avec les clients afin de promouvoir la création conjointe de valeur et de nouveaux marchés. Nous nous réjouissons à l'idée de capitaliser sur un chiffre d'affaires annuel qui dépasse actuellement les 800 milliards de yens (7 milliards USD), et de contribuer à un avenir meilleur pour les personnes du monde entier.

Apprenez-en plus sur nous à l'adresse https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company.html

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 13:45 et diffusé par :