Milrem Robotics entre dans le secteur de la robotique minière





La société énergétique estonienne Enefit a utilisé Multiscope, un véhicule terrestre sans équipage de la ligne commerciale de Milrem Robotics, pour déterminer l'état des piliers d'une mine qui a cessé d'être exploitée depuis dix ans.

On a utilisé le Multiscope équipé de LiDAR 3D dans cette mine d'Estonie, dans des souterrains fermés. La structure d'ancrage utilisée pour soutenir la voûte ayant été retirée à la fin de l'exploitation minière, les travailleurs ne sont plus autorisés à pénétrer dans ces zones.

« Enefit utilise des solutions intelligentes et innovantes pour rendre notre production plus efficace, minimiser notre impact sur l'environnement et prévenir les risques liés à la sécurité au travail. Un véhicule sans équipage est idéal pour faire des relevés dans une zone où l'entrée peut être dangereuse ou interdite », a déclaré Veljo Aleksandrov, directeur du projet de développement chez Enefit. « La mission du véhicule a été parfaitement remplie car nous avons réussi à obtenir les images tridimensionnelles et autres données nécessaires indispensables à la construction d'une centrale solaire située au-dessus de la mine », a ajouté Aleksandrov.

Enefit envisage de construire l'une des plus grandes centrales solaires de la région, au-dessus de la mine abandonnée, qui pourra générer environ 3 500 MWh d'énergie renouvelable par an.

« Les ingénieurs de Milrem Robotics se penchent sur différentes solutions de robotique conçues pour le marché civil. Ils se concentrent surtout sur le mouvement autonome en milieux difficiles. Multiscope est un bon exemple pour montrer comment notre technologie contribue à augmenter le niveau d'efficacité et accomplir des tâches complexes », a déclaré Kuldar Väärsi, CEO de Milrem Robotics.

Pour cette mission, le Multiscope était piloté de façon souterraine à l'aide de données provenant de systèmes LiDAR et de caméras HDR à large spectre. Toutefois, un fonctionnement autonome pourra s'appliquer dans les futurs projets.

C'était la première fois que l'on examinait de cette façon les conditions dans un bloc de salles fermées, a déclaré Enefit.

Vous pouvez visionner la vidéo du souterrain filmée par le Multiscope sur le site https://youtu.be/kH_mKtdOaoE

28 mars 2019