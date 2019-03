Budget de 2019 : Faire en sorte que la vie soit plus abordable pour les Canadiens





Le gouvernement annonce son intention d'aller de l'avant pour mettre en oeuvre un régime national d'assurance-médicaments et pour aider les Canadiens à trouver et à conserver de bons emplois

KINGSTON, ON, le 28 mars 2019 /CNW/ - Il y a près de quatre ans, les Canadiens ont choisi un plan pour investir dans la classe moyenne et offrir une aide réelle aux personnes qui travaillent fort pour en faire partie. Depuis, les Canadiens qui travaillent d'arrache-pied ont démontré ce qu'on sait depuis longtemps : une économie forte commence par une classe moyenne forte.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, s'est rendu à Kingston (Ontario) pour souligner les investissements réalisés par le gouvernement dans le cadre du budget de 2019, Investir dans la classe moyenne. Le budget précise comment le gouvernement fera en sorte que tous les Canadiens tirent parti de la croissance économique au pays. Les mesures adoptées visent entre autres à aider un plus grand nombre de Canadiens à se trouver un logement abordable, à se préparer en vue d'occuper un emploi bien rémunéré, à prendre leur retraite en toute confiance et à se procurer les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin.

Alors qu'il s'adressait aux étudiants en soins infirmiers et en sciences de la santé du Collège St-Lawrence, le ministre Bains a parlé de ce que fait le gouvernement pour aider les Canadiens à obtenir et à payer les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin. Il a aussi souligné de quelle manière le gouvernement aide les Canadiens à trouver et à conserver de bons emplois dans un marché du travail en rapide évolution et dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle.

Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement du Canada propose ce qui suit :



Aider à réduire le coût des médicaments sur ordonnance pour les Canadiens en entamant des démarches afin de mettre en oeuvre un régime national d'assurance-médicaments. En premier lieu, le gouvernement prévoit la création de l'Agence canadienne des médicaments. Celle-ci pourrait réduire le coût des médicaments pour les Canadiens d'un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars par année. Le gouvernement entend aussi élaborer un formulaire national pour les médicaments sur ordonnance et établir une stratégie nationale pour les médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares.

Rendre l'éducation postsecondaire plus abordable en réduisant les taux d'intérêt des prêts d'études canadiens et des prêts canadiens aux apprentis, et en n'imposant aucun intérêt pendant les six premiers mois qui suivent la fin des études postsecondaires (la « période de grâce »).

Augmenter les occasions d'apprentissage intégré au travail pour les jeunes Canadiens en créant jusqu'à 84 000 nouveaux stages par année d'ici 2023-2024, ce qui est un pas important en avant pour veiller à ce que chaque étudiant qui désire acquérir une expérience pertinente et concrète de travail puisse trouver un stage.



Aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences en créant l'Allocation canadienne pour la formation, qui permettra de fournir aux travailleurs de l'argent pour les aider à payer le coût de leur formation et un soutien du revenu pendant quatre semaines pour suivre cette formation, et ce, tous les quatre ans; et, de mettre en place des mesures de protection d'emploi.

Citation

« Le budget de 2019 constitue la prochaine étape du plan de notre gouvernement pour renforcer l'économie du Canada et maintenir son essor, et pour faire en sorte que la vie soit plus abordable pour les Canadiens. En mettant en oeuvre un régime national d'assurance-médicaments, nous nous assurons que les Canadiens n'ont pas à choisir entre la nourriture et les médicaments dont ils ont besoin. Nos investissements permettront aussi aux Canadiens de se doter de l'éducation, des compétences et de l'expérience nécessaires pour trouver et conserver les bons emplois de l'avenir. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le gouvernement effectue des investissements considérables dans le perfectionnement des compétences, soit près de 7,5 milliards de dollars annuellement. Près de 3 milliards de dollars du financement des programmes en la matière sont consacrés à des partenariats avec les provinces, les territoires et les groupes autochtones à l'intention des étudiants et des Canadiens sans emploi.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments et l'a chargé de mener un dialogue national sur le meilleur moyen d'instaurer un régime national d'assurance-médicaments qui serait abordable pour les Canadiens et les employeurs.

Le Conseil a mobilisé des milliers de Canadiens de l'ensemble du pays dans le cadre de tables rondes avec des intervenants, de séances de mobilisation ciblées et de séances de discussion ouvertes communautaires. Les groupes consultés comprenaient des patients et des aidants naturels, des fournisseurs de soins de santé, des représentants d'organismes autochtones, des gouvernements et de l'industrie, des travailleurs, des employeurs et des universitaires.

Le Conseil consultatif a présenté ses recommandations préliminaires au gouvernement du Canada dans son rapport provisoire qu'il a publié le 6 mars 2019.

