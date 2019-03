Fondaction accompagne l'entreprise Pierre Du Moulin afin de développer l'agroalimentaire durable dans la région de Charlevoix





BAIE ST-PAUL, QC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Fondaction est fier d'annoncer une nouvelle collaboration avec l'entreprise Pierre Du Moulin qui regroupe des entrepreneurs du secteur agricole et agroalimentaire souhaitant revaloriser des terres agricoles de Charlevoix par la mise en place de projet en agriculture biologique.

On investit ici

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable dans les PME québécoises. Au fil des années, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques.

Cette collaboration témoigne de l'engagement de Fondaction envers le développement de l'agroalimentaire durable au Québec et de la volonté d'y travailler en collaboration avec les entrepreneurs sur tout le territoire.

«?Notre intérêt marqué pour l'agroalimentaire durable vient de notre intention de démocratiser les produits de qualité et de favoriser l'accès à une alimentation saine dans l'assiette des Québécois. Cet investissement nous permettra de faire rayonner les initiatives régionales charlevoisiennes?tout en ayant des synergies avec l'investissement récemment réalisé par Fondaction dans Les Viandes Biologiques de Charlevoix», explique Claire Bisson, chef adjoint de l'investissement de Fondaction.

Bien plus qu'un partenariat financier

«?Le projet de valorisation de terres agricoles aujourd'hui délaissées que soutient Fondaction, a un impact non seulement environnemental, mais également structurant pour la vitalité régionale, l'attraction des jeunes en région et le développement de la "marque" Charlevoix qui s'appuie sur la collaboration d'acteurs locaux?», ajoute Rudy Laixhay, président directeur général de l'entreprise Pierre du Moulin.

« Fondaction a su comprendre notre vision et nos valeurs et nous présenter une solution financière qui contribuera assurément à la croissance d'une offre de produits biologiques transformés et au rayonnement d'une agriculture équitable et durable », conclut Claude Lafleur, président du conseil d'administration.

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite de près de 160?000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de près de 1?200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com.





