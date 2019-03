Le ministère de la Culture du Royaume d'Arabie saoudite : l'Arabie saoudite s'ouvre pour la culture





Un nouveau ministère et une nouvelle direction au service des arts et de la culture saoudiens

Une nouvelle résidence culturelle qui permet pour la première fois aux artistes de séjourner dans le Royaume

Des initiatives culturelles visant à lancer le secteur annoncées lors d'un événement à Riyad

Les arts et la culture en Arabie saoudite ont reçu aujourd'hui un grand coup de pouce avec l'annonce d'un plan de transformation du secteur.

Le Prince Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, Premier ministre saoudien de la Culture, a annoncé au cours d'une cérémonie se tenant dans le quartier des musées de Riyad, que le secteur culturel allait subir une transformation afin d'être plus présent dans le quotidien de la population.

Un document intitulé « Notre culture, notre identité » détaille dans quelle mesure les arts et la culture participeront à la compréhension et aux échanges internationaux, contribueront à la croissance économique, et seront accessibles à tous.

« Notre culture, notre identité » présente plusieurs projets ambitieux qui seront soutenus par le nouveau ministère. Parmi eux, on peut citer un fonds culturel, des programmes de bourses, des prix artistiques, et un système de résidence permettant aux artistes de séjourner en Arabie saoudite.

La culture et l'héritage saoudiens ont été mis à l'honneur lors de cet événement, auquel ont assisté des représentants du gouvernement, des personnes influentes du milieu culturel, ainsi que des représentants de gouvernements étrangers. Ils ont pu assister à une représentation de musiques traditionnelles saoudiennes et profiter d'un dîner organisé par Sa Majesté le Prince Bader au musée national.

Le Prince Bader, ministre de la Culture, a déclaré :

« Ce jour marque un tournant dans l'histoire de notre nation. Il est rare qu'un pays subisse une telle renaissance de sa culture. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec la création de ce ministère.

« La transformation des arts et de la culture profitera à tous les Saoudiens, jeunes et vieux, de tous les coins du pays. Elle contribuera à la construction de ponts vers la compréhension. Et pour nos enfants nous bâtirons une Arabie saoudite dans laquelle leurs esprits créatifs peuvent s'épanouir, sûrs de leur passé, avançant vers l'avenir et dans le monde .»

« Notre culture, notre identité » est disponible sur le site Internet du ministère de la Culture.

À propos du ministère de la Culture :

Le ministère de la Culture a été établi par le décret royal A/217, sous la direction de Sa Majesté le Prince Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, le premier ministre dédié à la culture du Royaume d'Arabie saoudite.

Le ministère a été créé afin de représenter le gardien de la culture, de l'héritage et des arts, créant ainsi les conditions propices à l'épanouissement du secteur.

Il accompagnera et favorisera une culture saoudienne dynamique, qui est fidèle à son passé et tournée vers l'avenir, qui choie son héritage tout en libérant les nouvelles et inspirantes formes d'expression pour tous.

Le ministère a un rôle essentiel à jouer dans la présentation d'un ambitieux programme de transformation de l'Arabie saoudite, Vision 2030, en contribuant à la construction d'une nation ambitieuse, dynamique et prospère.

