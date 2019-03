Le premier Forum régionalisation de l'immigration au Québec est officiellement lancé





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Sous la présidence d'honneur de M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), et réalisé en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité du Québec et de l'Inclusion du Québec (MIDI), le premier Forum régionalisation de l'immigration au Québec se tiendra les 28 et 29 mars à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

En lien avec l'initiative Emplois en régions, ayant pour but de promouvoir la vie et le travail en région auprès des personnes immigrantes, le forum réunit plus de 250 professionnels invités pour discuter des pratiques, des enjeux et des vecteurs de réussite de régionalisation de l'immigration au Québec.

« Les régions du Québec ont beaucoup à offrir aux personnes immigrantes. En plus des emplois dans de nombreuses sphères d'activités, les régions offrent aussi un milieu de vie accueillant et stimulant pour les familles qui viennent s'établir au Québec. La tenue de ce forum va permettre la mobilisation des institutions et des organismes autour d'un objectif commun, celui de définir les meilleures pratiques pour favoriser l'établissement durable des personnes immigrantes en région », a déclaré le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette.

« Les municipalités et les MRC souhaitent vivement accueillir davantage de nouveaux arrivants en région, et elles sont prêtes dès maintenant à les accompagner pour que leur intégration soit couronnée de succès. La régionalisation de l'immigration, ce n'est pas uniquement une des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre à laquelle nous sommes confrontés, c'est surtout un facteur important pour la vitalité de nos communautés, partout au Québec », souligne M. Jacques Demers.

Des experts de la société civile, issus des milieux institutionnels et communautaires, des conférenciers en politique migratoire ainsi que des intervenants gouvernementaux et conseillers à l'établissement en région seront présents au Forum. Les participants pourront cerner les obstacles et discuter des leviers d'activation de la régionalisation de l'immigration au Québec, inventorier les initiatives de collaboration et identifier les déterminants d'une réussite de la régionalisation des personnes immigrantes.

« Nous sommes fiers d'organiser le Forum et de rassembler autant d'intervenants de premier plan afin de discuter des défis et obstacles à la régionalisation, mentionne M. Delfino Campanile, directeur général de PROMIS et porte-parole du Forum régionalisation de l'immigration. Nous souhaitons mettre en place un écosystème collaboratif de régionalisation permettant à tous les acteurs d'échanger et de trouver des moyens pour favoriser la mobilité des personnes immigrantes en région ».

Le Forum régionalisation de l'immigration au Québec est organisé par les organismes qui chapeautent l'initiative Emplois en régions, et rendu possible grâce à l'appui financier du MIDI. Les organisateurs du forum tiennent à remercier leurs précieux partenaires : la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Filaction et le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ).

Pour en savoir plus sur le Forum, visitez le site Web emploisenregions.ca/forum ou la page Facebook @emploisenregions.

Le Forum de la régionalisation de l'immigration est sur invitation seulement.

À propos d'Emplois en régions

Emplois en régions est une initiative lancée par les organismes PROMIS, le Collectif des femmes immigrantes du Québec et ALPA, dont la mission est de venir en aide aux personnes immigrantes en matière d'intégration à la société québécoise, plus particulièrement en ce qui a trait à la recherche d'emploi. Cette campagne est réalisée en collaboration avec le gouvernement du Québec ainsi que plusieurs partenaires à travers le Québec.

