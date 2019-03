Huiles d'olive et régime méditerranéen : le secret d'une alimentation saine





MADRID, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le prestigieux spécialiste de l'environnement économique Bloomberg a récemment publié son rapport « Bloomberg Healthiest Country Index » (Indice Bloomberg des pays les plus sains) qui désigne l'Espagne comme le pays le plus sain du monde, sur un total de 169 pays évalués. Une étude rigoureuse basée sur les statistiques de l'Organisation mondiale de la Santé et la Banque mondiale.

Bloomberg rappelle que les chercheurs soulignent que les habitudes alimentaires peuvent expliquer les bons niveaux de santé des Espagnols, qui privilégient un régime méditerranéen, avec les huiles d'olive comme principale source de graisse.

Ainsi, l'Espagne devance l'Italie à la tête de ce classement et surclasse des pays de notre environnement tels que la France (12e place), les Pays-Bas (15e place), le Royaume-Uni (19e place), Allemagne (23e place) et la Belgique (28e place). Et bien sûr des pays comme les États-Unis (35e place) et la Chine (52e place) sont loin derrière.

« Nous savons depuis plusieurs décennies que les habitudes de vie sont les principaux déterminants de la santé. Et parmi les habitudes de vie, l'alimentation est l'un des piliers les plus importants. Par conséquent, nous allons encourager de suivre un régime sain, faible en acides gras saturés et riche en acides gras insaturés, tels que l'huile d'olive vierge extra », confirme le Dr Ramón Estruch, coordinateur de l'étude PREDIMED, l'un des essais les plus influents dans la littérature scientifique sur le lien entre le régime alimentaire et la santé. En fait, les chercheurs assurent avoir quantifié ces effets : « Nous sommes parvenus à montrer que suivre strictement un régime méditerranéen, riche en huile d'olive vierge extra, pouvait réduire les complications vasculaires de plus de 30 %, ce qui a été démontré par le niveau maximal de preuves scientifiques. »

L'Olive Oil from Spain Interprofessional, une organisation à but non lucratif, formée par l'ensemble des entités représentatives du secteur de l'huile d'olive d'Espagne, a pour objectif principal de diffuser le produit dans le monde entier par l'intermédiaire de sa marque Olive Oils from Spain.

