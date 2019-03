GROS ALLUMAGE PRÉVU POUR SOUTHWELL SAMEDI PROCHAIN





Lorsque les nouveaux éclairages seront activés sur l'hippodrome de Southwell Racecourse samedi prochain, ce ne sera pas seulement l'inauguration d'une nouvelle ère de courses éclairées dans ce site historique, mais ce sera également la première fois qu'un champ de courses européen est éclairé grâce à la technologie LED.

Ouvert en 1850, Southwell est l'une des six pistes praticables - quel que soit le temps - d'Angleterre, et la seule dotée d'une surface en « fibresand » et exploitant désormais la technologie d'éclairage la plus avancée de tous les champs de courses en Europe.

L'éclairage à LED a été conçu et mis au point par le chef de file de l'industrie, Musco Sports Lighting, et propose la même technologie que celle déjà installée sur plusieurs stades de Premier League anglaise, dans le Manchester Arena et sur le court central de Wimbledon, pour ne parler uniquement que de ces dernières années.

Le système a été extrêmement personnalisé pour satisfaire les besoins distincts de Southwell. Il comprend 641 dispositifs Total Light Control de Musco montés sur 56 mâts et offrant un éclairage de grande qualité sur la piste, la zone de la photo-finish, les sorties de piste, les écuries, l'anneau de parade et le parc de stationnement. Des commandes adaptables et différents niveaux de luminosité permettront au champ de courses d'éclairer uniquement certaines sections de la piste, qui pourront aller de 1 à 3 kilomètres, permettant ainsi d'importantes économies d'énergie.

Grâce à sa technologie brevetée de contrôle de la lumière, reconnue comme leader dans l'industrie, le système LED diffuse une lumière nette et uniforme uniquement sur les zones souhaitées autour de la piste et sans déborder sur le terrain central, les gradins, ou en dehors du site. L'éclairage comporte également des capacités d'effets spéciaux qui créeront des spectacles de lumière novateurs avant et après la course, améliorant ainsi l'expérience générale de l'hippodrome pour toutes celles et ceux qui assistent à la course.

Le directeur exécutif de Southwell Racecourse, Mark Clayton, a commenté : « lorsque la décision d'installer des projecteurs à Southwell a été prise, nous étions déterminés à nous assurer de fournir une technologie de pointe, et nous avons été ravis de travailler avec Musco pour mettre au point ce système. Il fournit un éclairage fantastique à la piste, tout en minimisant les débordements de lumière sur les autres zones, ce qui était l'un des principaux objectifs du projet. Jusqu'à présent, les commentaires des jockeys qui ont couru dans cette lumière ont été fantastiques, et nous sommes vraiment impatients d'accueillir un stade comble samedi pour participer au grand allumage. »

« Nous avons éclairé d'autres champs de courses avec succès au Royaume-Uni mais c'est le premier qui utilise la technologie LED, et nous sommes à peu près certains que c'est également le premier au monde, » a déclaré Jeff Rogers, président de Musco World. « Ce fut un véritable plaisir de travailler avec l'équipe d'ARC. Dès le début, ils ont eu des objectifs très clairs concernant les résultats : obtenir la meilleure qualité de lumière et visibilité possibles sur la piste, éviter les éblouissements, éliminer les débordements de lumière en dehors du site, être efficace du point de vue énergétique et créer une nouvelle expérience enthousiasmante pour les spectateurs. Nous sommes extrêmement fiers d'être leur partenaire sur ce projet, et sommes confiants que tout le monde chez Southwell en appréciera les résultats. »

