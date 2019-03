« Elles s'en viennent! » - La ministre Danielle McCann annonce la reprise prochaine des services des activités en obstétrique?natalité à La Sarre





QUÉBEC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce la reprise prochaine des activités en obstétrique-natalité en Abitibi-Ouest. La réouverture de l'unité d'obstétrique-natalité de l'Hôpital de La Sarre est prévue le 14 avril.

Rappelons qu'au cours des dernières semaines, plusieurs préoccupations ont été manifestées relativement au manque de main-d'oeuvre pour assurer les soins et les services d'obstétrique et de natalité sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS). Une rupture de service complète était en vigueur depuis le 21 février dernier.

En raison de la situation exceptionnelle, le ministère de la Santé et des Services sociaux a fait appel immédiatement à l'ensemble des établissements de la province afin d'évaluer si des ressources en soins infirmiers pouvaient aller temporairement prêter main-forte aux infirmières du CISSS.

Ainsi, ce sont au total 10 infirmières qui ont été mobilisées et qui se rendront en Abitibi-Témiscamingue. Six infirmières proviennent du CHU Sainte-Justine, une du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et trois de la clinique Prenato.

Citation :

« Mon souci était de régler, à court terme, la rupture de service en obstétrique-natalité et de m'assurer que les usagers, et tout particulièrement les femmes enceintes, puissent recevoir les soins et les services qu'ils sont en droit de recevoir. Grâce à la mobilisation et aux efforts de tous, le service sera enfin rétabli d'ici quelques jours. Je tiens à souligner particulièrement le travail des équipes du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que le soutien du réseau. Je remercie les infirmières qui seront dépêchées sur place et qui mettront leurs compétences au profit des jeunes familles de la région. Enfin, je dis à la communauté : elles s'en viennent! »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

