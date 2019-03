Les ambulances toujours retenues dans les urgences de Québec





QUÉBEC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH-CSN) se questionne sur les mesures prises depuis l'annonce, le 19 février dernier, d'ajout d'heures de service ambulancier. Rappelons que cette annonce visait à améliorer le fonctionnement du transport préhospitalier, réduire le délai de libération des ambulances et augmenter la performance des services préhospitaliers d'urgence dans la région de Québec.

«?Nous doutons qu'il y ait eu de réels changements, car nos membres nous soulignent que la rétention des ambulances dans les centres hospitaliers de la région se poursuit et atteint même de nouveaux sommets?», déclare Frédéric Maheux, président du syndicat. «?Au cours des deux dernières semaines seulement, des centaines de paramédics ont dû stationner leur ambulance dans les urgences sans être disponibles pour répondre aux appels, et pour des périodes pouvant dépasser cinq heures?», dénonce-t-il.

Les demandes en attente sont toujours présentes?; l'ajout des 8?760 heures supplémentaires de service par année se résume à une seule ambulance de plus par période de 24 heures. L'effet est vraiment dérisoire, selon l'ATPH-CSN. «?L'ajout des heures supplémentaires semble important, c'est un gros chiffre, mais cela se traduit par un seul véhicule de plus alors que l'on en ajoute jusqu'à 6?7 par jour pour tenter de suffire à la charge d'appels élevés et aux ambulances retenues dans les hôpitaux?» illustre Frédéric Maheux.

Les paramédics interpellent aujourd'hui le cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, ainsi que les gestionnaires, notamment le PDG du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Michel Delamarre, et son directeur des services professionnels, Dr François Aumond, et leur demandent de bien vouloir régler la situation sans tarder et de faire part à la population des solutions mises en place afin d'éviter d'autres drames dans la région de Québec.

