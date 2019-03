Absolut Elyx dévoile une nouvelle bouteille élégante





La nouvelle conception de la bouteille illustre l'évolution du luxe suprême d'Absolut Elyx

STOCKHOLM, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- Absolut Elyx célèbre cette année une évolution passionnante avec la sortie d'une nouvelle bouteille au design spectaculaire. En tant que marque pionnière dans la quête de la perfection et de l'artisanat, la nouvelle bouteille d'Absolut Elyx demeure un symbole du luxe suprême, en offrant une position en rayon encore plus audacieuse qui confère une plateforme plus forte pour la narration de la marque.

Née des mains expertes de l'agence de conception basée à Londres Stranger & Stranger, la nouvelle bouteille d'Absolut Elyx est dotée d'une silhouette intemporelle et offre un riche éclat. Fabriquée avec plus de 40 % de verre recyclé, la bouteille célèbre les références d'époque en cuivre qui s'inscrivent au coeur de la création de l'Absolut Elyx, au travers d'une forme davantage profilée, éclatante et élégante, qui se distingue des autres.

« Avec l'Absolut Elyx, nous nous efforçons en permanence de défier les conventions habituelles associées à la vodka de luxe, afin de créer un profil unique à la fois ludique, luxueux et éclectique. Nous sommes heureux de nous associer à Stranger & Stranger, qui comprend véritablement l'ADN de notre marque et qui a élaboré une oeuvre d'art qui saisit l'esprit du mode de vie autour de l'Absolut Elyx », a déclaré Miranda Dickson, directrice mondiale de marque chez Absolut Elyx.

« Notre objectif consistait à célébrer le rôle spécial du cuivre dans le processus de distillation, d'une manière qui soit adaptée à la réputation mondiale de la marque célèbre pour son haut prestige. La bouteille à facettes rend hommage à l'alambic à colonne en cuivre d'époque de 1921, et offre un éclat luminescent », a déclaré Rowan Miller, directeur de la conception chez Stranger & Stranger.

Malgré l'évolution de la bouteille d'Absolut Elyx, la vodka demeure inchangée. Disponible dans plus de 70 marchés à travers le monde, Absolut Elyx est la version artisanale de luxe de la vodka Absolut. Avec un degré d'alcool de 42,3 %, chaque goutte d'Absolut Elyx est élaborée en utilisant du blé issu d'un seul État à Åhus, en Suède, ainsi que l'alambic en cuivre d'époque de la marque ? chaque goutte d'Absolut Elyx est produite dans un rayon de 24 kilomètres, de la culture jusqu'à l'embouteillage.

La nouvelle bouteille d'Absolut Elyx sera disponible à travers le monde au printemps/été 2019.

