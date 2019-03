Le Fonds de la santé et de la sécurité du travail en bonne santé financière





QUÉBEC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a approuvé aujourd'hui les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 du Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST), dont elle est fiduciaire. Au rang des priorités : une gestion responsable et rigoureuse des ressources financières confiées à la CNESST, qui permet à l'organisation de remplir sa mission de manière optimale auprès des travailleurs et travailleuses et des employeurs du Québec.

Un fonds en bonne santé avec un taux de capitalisation de plus de 118 %

Le FSST, fonds fiduciaire entièrement consacré à l'indemnisation des travailleurs et travailleuses victimes d'une lésion professionnelle, présente un taux de capitalisation effectif aux fins de la tarification de 118,4 %, soit un taux supérieur à 100 % pour une cinquième année consécutive. Malgré un déficit de 289,2 M$ en raison de la contre-performance des marchés boursiers, le FSST demeure en bonne santé financière.

Un rendement de 3,8 %

Les fonds confiés à la Caisse de dépôt et placement du Québec ont généré en 2018 un rendement de 3,8 %. La valeur de l'actif du FSST s'élève à 16,9 G$ au 31 décembre 2018.

Une saine gestion du régime et une économie qui se porte bien

Sur le plan des activités de mission de la CNESST liées à la santé et la sécurité du travail, un surplus de 191,7 M$ a été enregistré en 2018. Une saine gestion du régime et un marché du travail fort ont contribué à ce résultat positif.

Toutefois, divers éléments créent une pression sur le bilan lésionnel, dont le rythme soutenu de l'économie, et la CNESST entend suivre la situation de près. Elle compte poursuivre ses efforts de prévention en mobilisant l'ensemble des acteurs concernés pour redresser le bilan lésionnel. Pour ce faire, elle s'engage notamment, en collaboration avec ses partenaires, à soutenir les employeurs et les travailleurs dans leur prise en charge de la santé et la sécurité, menant à des environnements de travail toujours plus sains et sécuritaires.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de travail. Son conseil d'administration est composé de représentants de travailleurs et d'employeurs et sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement dédié à la santé et la sécurité du travail et autofinancé dont elle est fiduciaire.

Source : CNESST

Direction des communications et des relations publiques

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 28 mars 2019