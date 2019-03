Songuo Motors lance NeuWai, une marque audacieuse de véhicules électriques et à carburant de remplacement abordables proposant une conception, une méthode de fabrication et un modèle d'affaires uniques





SÉOUL, Corée du Sud, 28 mars 2019 /CNW/ - Songuo Motors a dévoilé NeuWai, une marque de voitures révolutionnaire, et ses nouveaux modèles de voitures de tourisme, camions, véhicules utilitaires sport (VUS), motos et scooters technologiquement avancés dont la conception fait appel à des matériaux novateurs, des groupes motopropulseurs électrique et à carburant de remplacement ainsi qu'à des méthodes de fabrication écoresponsables.

Douze véhicules NeuWai ont été dévoilés au Salon de l'auto de Séoul 2019. La production du premier modèle débutera dans 12 mois. Tous les modèles présentés au salon, ainsi que d'autres modèles, sont en cours de développement et seront mis en production au cours des 18 prochains mois.

« Plus qu'une simple nouvelle marque de voitures à la conception exaltante, NeuWai propose au sein de l'industrie automobile un nouveau modèle d'affaires, de nouveaux matériaux et une nouvelle stratégie en matière de fabrication », a déclaré Tim Shin, chef de la direction de Songuo Motors.

Des dirigeants d'entreprises actives sur les 5 continents et dans 30 pays se réuniront le 29 mars 2019 pour signer des accords concernant la distribution des véhicules NeuWai. Plusieurs de ces entreprises s'engageront également à bâtir des usines d'assemblage pour permettre la vente de véhicules NeuWai dans leurs régions respectives.

Conception avant-gardiste

L'approche de NeuWai en matière de conception met en évidence des choix stratégiques clés différents entre les véhicules traditionnels et les véhicules NeuWai.

« Nous n'étions pas satisfaits des technologies de carrosserie utilisant le métal, l'aluminium et les matériaux composites actuellement disponibles sur le marché », a déclaré M. Shin. « Nous avons créé un système exclusif pour mouler des panneaux de carrosserie en matériau composite de couleur avec un extérieur lustré. » Cela permet d'obtenir une couleur de carrosserie uniforme sans peinture, ce qui résout le défi centenaire associé à la peinture des pièces de carrosserie dans les usines d'assemblage.

Ce matériau recyclable est également à l'épreuve des bosses sur les portières et sur les ailes dues aux petits accrochages, les propriétaires de véhicules n'ont donc plus à s'en soucier. Le matériau résilient ne s'abîme pas facilement et s'avère extrêmement durable.

Les châssis à structure spatiale utilisés pour fabriquer les véhicules de NeuWai offrent un avantage structurel par rapport aux châssis traditionnels et aux châssis monocoques qui sont inutilement lourds.

Avancées de la technologie au chapitre des groupes motopropulseurs

« Nous avons choisi d'utiliser des moteurs électriques à courant alternatif pour nos véhicules de classe A et de plus grande taille, ce qui réduit la dépendance à l'égard des aimants à base de terre rare », a déclaré M. Shin. « Cette approche est plus durable et réduit les risques de coûts futurs. » Les moteurs électriques de NeuWai utilisent un alliage de cuivre unique et un procédé d'injection de cuivre breveté pour le rotor, ce qui permet d'obtenir un excellent rendement énergétique pouvant atteindre 93 %.

En plus des groupes motopropulseurs électriques, NeuWai proposera pour ses modèles des moteurs novateurs à combustion pouvant fonctionner avec les carburants respectant les normes antipollution Euro 6 et Euro 4 ou des moteurs alimentés par injection de propane liquide dans les marchés où ces groupes motopropulseurs offrent un avantage indéniable.

Fabrication des véhicules au pays

Une stratégie de fabrication unique permettra aux distributeurs d'effectuer l'assemblage final des véhicules NeuWai dans leur pays, créant ainsi des emplois.

La fabrication primaire des composants et systèmes des véhicules NeuWai aura lieu dans l'usine de fabrication de 430 000 mètres carrés (4,6 millions de pieds carrés) de la société dans la zone nationale de développement industriel de haute technologie dans la ville de Dezhou, province de Shandong, en Chine, pour fabriquer des véhicules semi-assemblés.

Véhicules de tourisme

La gamme de voitures NeuWai comprend :

une voiture ultra-compacte en version sport 2 portes et en version polyvalente 4 portes qui se distinguera de la concurrence;

un véhicule unique, modulaire et configurable d'une taille à mi-chemin entre la voiture de tourisme et le camion à capacité de chargement d'une tonne;

un VUS compact NeuWai qui répondra aux besoins des familles actives, avec de la place pour 4 personnes et leurs bagages;

une camionnette NeuWai à capacité de chargement d'une tonne qui permettra de transporter des charges avec style.

Motos et scooters

Les motos électriques NeuWai sont une solution de rechange rafraîchissante aux vélos à essence, tout en conservant le plaisir de rouler auquel les consommateurs s'attendent.

Deux modèles de motos présentent des proportions et un style emblématiques qui les rendent immédiatement reconnaissables en tant que modèles de tourisme et de performance.

Il existe également deux modèles de scooters électriques. Le plus petit des deux scooters est doté d'une conception simple qui met l'accent sur la fonctionnalité, tandis que le plus gros scooter a été conçu pour être plus luxueux.

Pour obtenir de plus amples renseignements et plus de détails sur les spécifications prévues pour ces véhicules, consultez le site NeuWai.com.

NeuWai prévoit commencer la fabrication et l'expédition des véhicules pour la vente au début de 2020.

