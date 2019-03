Risen Energy : la titrisation d'actifs solaires considérée comme la nouvelle tendance en matière de financement de l'énergie solaire





NINGBO, Chine, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le 25 mars 2019, la directrice des investissements et du financement à l'étranger de Risen Energy Co, Ltd., Zhang Jieling, a assisté au sommet annuel de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) à New York et a présenté les nouveaux plans de la société pour le financement de l'énergie solaire en 2019.

Mme Zhang a déclaré : « Alors que la titrisation des actifs solaires est sur le point de devenir le prochain point névralgique du financement de projets solaires, Risen Energy est désormais en train de planifier activement la titrisation et prévoit de lancer l'ensemble du processus au quatrième trimestre de cette année. Les compétences de base de Risen Energy incluent plus de dix ans d'expérience à travers le monde en tant que producteur d'énergie indépendant comptant sur des équipes internationales compétitives, une expérience professionnelle dans le développement de projets, le financement de projets, les investissements et l'EPC et, surtout, des relations solides et fiables avec les institutions financières du monde ».

Concernant les avantages des titres adossés à des actifs (en anglais, asset-based securities ou ABS), Mme Zhang a déclaré le suivant : « Le regroupement des actifs en titres permet aux émetteurs de retirer les actifs spécifiques de leur bilan, mais aussi d'isoler les investisseurs du risque opérationnel du groupe. En outre, les titres adossés à des actifs permettent aux investisseurs qui n'ont été exposés qu'à des actifs standardisés d'accéder à un plus large éventail d'opportunités commerciales et industrielles. Ces marchés financiers offrent des fonds à plus long terme et à moindre coût. La réduction des coûts de financement associés aux titres adossés à des actifs accélère la réduction du coût de levier de la levée de fonds en utilisant des actifs d'énergie et augmente la compétitivité de l'énergie photovoltaïque par rapport aux autres types d'énergie. »

Mme Zhang a également parlé de la planification future de Risen Energy et de son attrait pour les marchés financiers : « Risen Energy développera ses projets solaires en Australie, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, et introduira nos solutions de stockage d'énergie sur les marchés où le réseau est relativement faible, aidant ainsi la société à renforcer sa compétitivité industrielle et internationale dans la chaîne de valeur de l'énergie solaire. Nous estimons que l'ajout du stockage d'énergie attirera les marchés financiers, en sachant particulièrement que la majorité des investisseurs ont constaté que l'incorporation d'une solution de stockage d'énergie au système photovoltaïque est de plus en plus considérée comme une des principales tendances de l'industrie. Nous espérons développer nos relations avec les institutions financières, et ce dans le but de créer un effet de levier efficace pour nos investissements avec des fonds moins coûteux. »

Risen Energy sera l'un des premiers fabricants de modules solaires à mettre en pratique l'idée de proposer des titres adossés à des actifs solaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/842686/Risen_Energy.jpg

