Deux diplômés de l'ITHQ se distinguent et remportent les bourses les Grands Chefs Relais & Châteaux





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est heureuse d'annoncer le nom des deux diplômés de l'ITHQ qui ont mérité une bourse Les Grands Chefs Relais & Châteaux. Ces bourses, d'un montant de 35?000 $ chacune, donnent l'occasion à ces jeunes professionnels prometteurs d'enrichir leur parcours grâce à une année de perfectionnement supérieur dans des établissements haut de gamme à l'international, notamment auprès de membres Relais & Châteaux.

Les deux boursiers qui se sont distingués cette année sont Mariska Pelletier, diplômée du programme Pâtisserie professionnelle (2014), et Danny James Perrier, diplômé du programme Hautes Études en gestion hôtelière internationale (2017).

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de cinq personnalités du milieu du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des affaires, sur la base de leur dossier de candidature et d'une entrevue de sélection. Les membres du comité de sélection ont été conquis par l'enthousiasme et l'engagement qui animent les candidats retenus. «?C'est toujours une grande fierté de voir la motivation avec laquelle nos diplômés se présentent à ce programme de bourses exclusif. Leur professionnalisme et leur rigueur seront, j'en suis persuadée, très appréciés dans les divers grands établissements qui les accueilleront lors de cette année de perfectionnement autour du monde.?», a tenu à souligner Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l'ITHQ, qui présidait le jury.

La directrice générale de l'ITHQ, l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., a pour sa part souligné les compétences remarquables de ces deux diplômés méritants qui contribuent au rayonnement de leur alma mater sur la scène internationale. «?L'ITHQ est fier du talent de ses diplômés qui leur permet de s'illustrer sur les cinq continents où ils vivront des expériences professionnelles et humaines de haut niveau. Je remercie également la Fondation de l'ITHQ ainsi que les membres du comité organisateur, qui ont financé ce programme de bourses.?»

Créées en 2009, rappelons que ces bourses sont financées entièrement par la soirée gastronomique annuelle Les Grands Chefs Relais & Châteaux de la Fondation de l'ITHQ.

À propos de l'ITHQ

À titre de centre d'excellence en matière d'enseignement spécialisé en tourisme, en hôtellerie et en restauration, l'ITHQ mise sur une approche pédagogique distinctive, des activités de recherche appliquée ainsi qu'une collaboration soutenue avec l'industrie dans le but de former une relève d'avant-garde et les leaders de demain.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis près de deux millions de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

À propos de Relais & Châteaux

Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de près de 560 hôtels et tables d'exception présents sur les cinq continents. Ces établissements indépendants sont tenus par des hommes et des femmes animés par la passion de leur métier et très attachés à l'authenticité des relations qu'ils forment avec leurs clients. Les bourses Grands Chefs Relais & Châteaux visent à soutenir la formation d'une relève qualifiée de niveau international.

