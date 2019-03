Projets de douze réserves de biodiversité et d'une réserve aquatique dans la région administrative de la Mauricie





La commission se rendra à Shawinigan et à La Tuque pour entendre les citoyens

QUÉBEC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) tiendra les séances de la deuxième partie de la consultation du public sur les Projets de douze réserves de biodiversité et d'une réserve aquatique dans la région administrative de la Mauricie à compter du 15 avril 2019 à 19 h.

Le 15 avril 2019 à 19 h Auberge Gouverneur

1100, promenade du Saint-Maurice

Shawinigan Le 16 avril 2019 à 19 h Centre d'amitié autochtone

544, rue Saint-Antoine

La Tuque

Les séances seront retransmises en direct en mode vidéo dans le site Web du BAPE à l'adresse : www.bape.gouv.qc.ca.

Ces séances seront réservées exclusivement à l'audition des mémoires, des opinions verbales et des suggestions des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes désireux de donner leur avis à la commission.

Participez aussi en ligne sur notre plateforme de consultation numérique du 1er au 21 avril !

C'est le 1er avril 2019 que le BAPE mettra en place, pour la première fois, une plateforme de consultation numérique permettant à toutes et à tous de faire part de leur opinion et de participer à un espace de discussion en ligne. Il s'agit d'un projet pilote visant notamment à élargir la participation publique, répondant ainsi aux orientations de la planification stratégique du BAPE.

Entre le 1er et le 21 avril 2019, les participants pourront choisir un ou plusieurs thèmes sur lesquels ils auront la possibilité de s'exprimer et d'échanger avec les autres participants. L'objectif de la commission est de recevoir des commentaires sur les propositions initiales du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et sur celles des autres participants, ainsi que de recevoir de nouvelles propositions que ce soit des idées, des commentaires, des préoccupations, etc.

Pour que les contributions soient utilisées dans le rapport de la commission, les participants devront s'identifier en utilisant leur prénom et leur nom.

Où consulter la documentation ?

Vous pouvez consulter les documents relatifs aux projets ainsi que les transcriptions de la première partie aux endroits suivants :

Bibliothèque Annie-St-Arneault, 575, rue Saint-Eugène, La Tuque ;

; Bibliothèque Fabien-LaRochelle, 205, 6 e rue de la Pointe, Shawinigan ;

rue de la Pointe, ; Conseil des Atikamekw d'Opitciwan, 22, rue Amiskw, Obedjiwan ;

; au bureau du BAPE, au 575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10, Québec ;

dans le site Web du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca , sous la rubrique « Mandats en cours » ;

, sous la rubrique « Mandats en cours » ; dans la plateforme de consultation numérique.

La participation du public est essentielle !

La participation du public est essentielle pour la commission d'enquête. Elle permet d'entendre les arguments, les opinions et les suggestions des participants avant la rédaction du rapport qui sera remis au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, au plus tard six mois après la fin des séances publiques.

Afin d'être informé des activités du BAPE dans ce dossier, il est possible de s'inscrire par courriel à l'adresse 13reserves-mauricie@bape.gouv.qc.ca. Les grandes étapes de la consultation et la mise en ligne de la plateforme de consultation numérique seront également partagées sur les comptes Facebook (www.facebook.com/BAPEquebec) et Twitter (www.twitter.com/BAPE_quebec) du BAPE.

Les personnes qui désirent obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec Mme Annie Cartier, coordonnatrice du secrétariat de la commission au 418 643-7447 poste 433 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : 13reserves-mauricie@bape.gouv.qc.ca.

