De l'engagement à l'action : la Caisse publie son deuxième Rapport d'investissement durable

MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse rend public aujourd'hui son deuxième Rapport d'investissement durable, un rapport qui fait état des actions et des résultats concrets obtenus par la Caisse en 2018 sur plusieurs questions d'ordre environnemental, social et de gouvernance (ESG).

Au cours de la dernière année, de nombreuses initiatives ont été déployées dans plusieurs domaines touchant les activités d'investisseur de la Caisse. C'est tout particulièrement le cas en matière de lutte aux changements climatiques, où la Caisse a surpassé la cible qu'elle s'était fixée en ajoutant 10 G$ à ses actifs sobres en carbone en 2018. Elle a par le fait même rehaussé sa cible à atteindre en 2020. De plus, la réduction de 10 % des émissions de carbone pour chaque dollar investi en 2018 est bien alignée avec la cible de réduction de 25 % établie pour 2025.

« En 2018, nous avons agi avec détermination pour répondre à nos engagements, car nous savons que notre performance financière sera aussi durable que le monde dans lequel nous investissons », a déclaré Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse. « Nous présentons dans ce rapport des réalisations liées à notre stratégie en changements climatiques dont nos équipes peuvent être fières. Nos actifs sobres en carbone ont crû de plus de 10 G$ en un an. À présent, nous visons un portefeuille d'actifs propres de 32 G$ en 2020. De plus, l'intensité carbone de l'ensemble de notre portefeuille a été réduite de 10 %. Dans les deux cas, il s'agit de progrès importants. Cela illustre notre volonté de contribuer de façon constructive et tangible au défi climatique », a ajouté M. Sabia.

En plus des changements climatiques, l'année 2018 a aussi été marquée par plusieurs initiatives liées aux facteurs ESG. La Caisse a notamment accru la portée de son leadership, que ce soit à travers son rôle d'investisseur et d'actionnaire responsable ou en étant à l'origine d'une plus grande mobilisation de ses partenaires et de ses pairs.

Autres faits saillants du Rapport d'investissement durable 2018

: La Caisse a joué un rôle de leader dans la mise sur pied d'une coalition mondiale d'investisseurs institutionnels représentant plus de 6?000 G$ d'actifs sous gestion. Fondé dans le contexte du G7, le RLI a lancé en 2018 trois grandes initiatives liées au développement durable appelées à produire des résultats concrets en 2019. Ces initiatives se déploient dans les domaines de la diversité, des infrastructures et de la divulgation en matière de changements climatiques. Gouvernance : la Caisse a continué en 2018 à exercer un rôle d'influence constructif auprès des sociétés publiques dont elle est actionnaire, par le biais de ses votes et de l'engagement direct avec plusieurs sociétés. Ses interventions ont porté sur divers sujets, notamment la rémunération des dirigeants, la présence des femmes sur les conseils d'administration et l'évaluation des risques liés aux changements climatiques.

: le rapport présente les actions de la Caisse à titre d'investisseur et d'actionnaire en faveur de pratiques fiscales transparentes et responsables, de même que ses engagements dans la lutte à l'évasion fiscale. En 2018, ces actions ont notamment pris forme à travers la création d'une coalition de pairs internationaux et la mise en place d'un outil d'évaluation des pratiques fiscales. Philanthropie : le rapport présente en outre un survol des actions de la Caisse sur le plan philanthropique et relate les activités dans lesquelles ses employés se sont impliqués bénévolement. À cet égard, un nouveau champ d'action sur la lutte aux changements climatiques a été déployé en 2018 avec l'implication de partenaires de choix en environnement.

Pour consulter le Rapport d'investissement durable dans son intégralité

