Yourbarfactory pourra accroître sa productivité et poursuivre la modernisation de son entreprise





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 850?000 $ à l'entreprise nouvellement établie à Châteauguay

CHÂTEAUGUAY, QC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Yourbarfactory est un chef de file dans la fabrication de barres nutritives et sans allergène. Pour améliorer sa productivité, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 850?000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise agroalimentaire en croissance pourra faire l'acquisition d'équipement spécialisé qui s'inscrit dans la démarche de modernisation de ses installations.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Châteauguay--Lacolle, Brenda Shanahan. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à Yourbarfactory d'acquérir de l'équipement pour accroître sa capacité de production et s'adapter à la demande de sa clientèle. Cet équipement lui donnera l'occasion notamment de percer un nouveau marché, soit celui des grignotines santé pour enfants. En plus de desservir une plus grande clientèle, l'augmentation de sa productivité permettra à Yourbarfactory d'intensifier sa présence sur les marchés internationaux.

Yourbarfactory s'est d'abord fait connaître en 2001 sous l'appellation « Rapide Snack » pour sa production de carrés de riz à la guimauve. L'entreprise se spécialise depuis 2007 dans la confection de barres santé sur mesure, répondant aux besoins des marques privées, à raison de 100 millions de barres par année. En 2018, l'entreprise manufacturière a érigé une nouvelle usine de 90?000 pieds carrés, ciblant la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), dans le parc industriel de la ville de Châteauguay. Ces nouveautés permettront à Yourbarfactory une réelle bonification de son offre en plus de tripler sa capacité de production d'ici 2020. Reconnue pour être innovante, son équipe en recherche et développement conçoit des recettes avant-gardistes et a été primée pour ses réalisations.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises pourront compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Monsieur Joyal est un entrepreneur dont la vision est remarquable. Je suis fière de pouvoir annoncer le soutien de DEC dans la réalisation d'un projet qui permettra à l'entreprise de bonifier ses produits alimentaires pour la santé des enfants notamment et à plus grande échelle, pour le bien-être de la population canadienne. L'arrivée de Yourbarfactory dans la ville de Châteauguay est aussi synonyme de développement économique dans notre région ainsi que d'offres d'emplois de qualité pour nos citoyens. »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay--Lacolle

« Au gouvernement du Canada, nous sommes résolus à soutenir les entreprises qui misent sur l'innovation. Je salue l'ambition et la qualité des produits avant-gardistes confectionnés par Yourbarfactory, ainsi que les qualités entrepreneuriales de Monsieur Joyal, un modèle pour les entreprises manufacturières. En soutenant Yourbarfactory dans sa modernisation, nous respectons notre engagement d'appuyer les efforts déployés par les entreprises du Québec pour accroître leur productivité et leur compétitivité dans les marchés d'ici et d'ailleurs. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« La modernisation de notre production est primordiale pour l'atteinte de nos objectifs de croissance. Ainsi, le soutien de DEC constitue une contribution importante pour l'augmentation de notre productivité et nous sommes reconnaissants de son implication et de sa confiance en notre potentiel comme entreprise innovante. »

Martin Joyal, président et fondateur, Yourbarfactory

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

