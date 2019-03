Le CRTC et la Division nationale de la GRC exécutent des mandats dans le cadre d'une enquête sur les maliciels





GATINEAU, QC, le 28 mars 2019 /CNW/ - Hier, le CRTC et la Division nationale de la GRC ont chacun exécuté un mandat dans une résidence de la région du Grand Toronto. L'opération fait partie d'un effort international coordonné entre la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la police fédérale australienne.

Les mandats ont été obtenus dans le cadre d'enquêtes en cours menées parallèlement concernant les chevaux de Troie d'accès à distance (RAT). Ce type de logiciel malveillant (maliciel) permet l'accès à distance à des ordinateurs canadiens sans que leur utilisateur y consente et peut donner lieu à l'installation d'autres maliciels et au vol de renseignements personnels.

Des informations fournies par des sociétés de cybersécurité privées ont permis d'ouvrir l'enquête.

Le CRTC ne formule pas de commentaires au sujet des enquêtes en cours et n'identifie pas les personnes ni les entreprises visées par celles-ci. De plus amples renseignements seront communiqués une fois l'enquête close.

Citation :

« L'exécution de ce mandat démontre comment nos efforts d'application de la loi sont axés sur les activités malveillantes en ligne. Nous veillons à renforcer la protection des Canadiens contre les menaces en ligne, et cette enquête longue et complexe est un exemple de notre détermination. Nous sommes reconnaissants de la collaboration essentielle que nous avons obtenue de nos partenaires canadiens et internationaux dans ce dossier. »

- Steven Harroun, Cadre en chef de la Conformité et des Enquêtes, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Faits en bref

Le CRTC a exécuté un mandat en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), tandis que la Division nationale de la GRC a exécuté un mandat de perquisition en vertu du Code criminel .

(LCAP), tandis que la Division nationale de la GRC a exécuté un mandat de perquisition en vertu du . L'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la Division nationale de la GRC dirige l'enquête en vertu du Code criminel au Canada .

. Le CRTC est déterminé à collaborer avec ses partenaires des secteurs public et privé afin d'améliorer l'échange de renseignements, d'améliorer l'identification des cibles et de coordonner les interventions opérationnelles.

Avec l'aide de partenaires canadiens et internationaux, le CRTC enquête sur les allégations de violation de la LCAP.

Le CRTC, le Bureau de la concurrence et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada utilisent les renseignements transmis au Centre de notification des pourriels dans le cadre de l'application de la LCAP.

utilisent les renseignements transmis au Centre de notification des pourriels dans le cadre de l'application de la LCAP. Les Canadiens et les entités privées sont encouragés à signaler les pourriels, les maliciels et toute autre menace électronique au Centre de notification des pourriels.

Pour protéger vos appareils contre les menaces en ligne, consultez le Centre canadien pour la cybersécurité.

La LCAP protège les Canadiens contre les menaces en ligne tout en garantissant que les entreprises puissent demeurer concurrentielles sur le marché numérique mondial.

