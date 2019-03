Teddy Yang est nommé vice-président et chef du service de découverte de produits biologiques de Shanghai ChemPartner





SHANGHAI, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- Shanghai ChemPartner a annoncé aujourd'hui la nomination de Teddy Yang, Ph. D., en tant que vice-président et chef du service de découverte de produits biologiques au siège de la société à Shanghai, en Chine.

M. Yang a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Auparavant, il a travaillé pour Genentech, l'Institut de recherche biomédicale Novartis et RuiYi Biopharmaceuticals avant de rejoindre l'équipe de découverte de produits biologiques de ChemPartner en 2015. M. Yang a toujours dirigé de main de maître les activités de découverte de produits biologiques de classe mondiale de ChemPartner et son personnel constitué de plus de 150 scientifiques.

« Je suis fier de l'évolution qu'a connue le service de découverte de produits biologiques de ChemPartner et je suis impatient de voir M. Yang amener notre entreprise plus loin dans les années à venir », a déclaré le Wei Tang, PDG de ChemPartner. « L'expertise de M. Yang et son engagement envers l'excellence scientifique garantiront un avenir prometteur à ChemPartner et à ses clients biopharmaceutiques dans le monde. »

« C'est un plaisir de continuer à servir ChemPartner et ses clients dans mes nouvelles fonctions de chef du service de découverte de produits biologiques. Notre société est constituée de personnes consciencieuses qui ont à coeur de préserver notre réputation d'organisme de recherche de premier plan dans le domaine de la découverte et du développement de médicaments. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à notre service de découverte de produits biologiques et plus généralement à notre société », a déclaré le M. Yang.

ChemPartner est l'un des principaux organismes de recherche du monde dans le domaine de la découverte de produits biologiques. La société propose un portefeuille complet de services allant de l'étude conceptuelle de produits biologiques au stade préclinique (demande de drogue nouvelle de recherche), y compris la découverte d'anticorps, la plateforme de conjugués anticorps-médicament, l'analyse et la production de protéines et d'anticorps. Notre équipe de scientifiques couvre tous les domaines de spécialisation liés aux produits biologiques et possède une vaste expérience en la matière. Travaillant en étroite collaboration avec des collègues en pharmacologie et DMPK, le service de découverte de produits biologiques utilise des technologies de pointe et s'attache à aider ses clients à découvrir et à développer les traitements de demain.

À propos de ChemPartner

Shanghai ChemPartner, qui comprend ChemPartner, ChemPartner Biologics et China Gateway Pharmaceutical Development, dispose d'un large éventail de capacités de découverte et de développement de médicaments, notamment la découverte de produits biologiques, la chimie et la chimie médicinale, la biologie et la pharmacologie, le métabolisme du médicament et la pharmacocinétique (DMPK) et la toxicologie exploratoire, ainsi que la chimie, la fabrication et le contrôle (CMC) de petites et grandes molécules. Shanghai ChemPartner sert une clientèle mondiale diverse et possède des laboratoires, des bureaux et des représentants aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon.

