Mission Bon Accueil inaugure une épicerie gratuite à Montréal-Nord





MONTRÉAL, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mission Bon Accueil annonce aujourd'hui l'ouverture officielle du deuxième Marché Bon Accueil, une épicerie gratuite basée sur un nouveau modèle de sécurité alimentaire. Le nouveau marché est situé dans l'arrondissement de Montréal-Nord afin de faciliter la vie aux 5?000 clients de la Mission qui habitent le nord-est de l'île. Il permettra aussi à Mission Bon Accueil de desservir un plus grand nombre de familles défavorisées et ainsi mieux répondre à la demande grandissante pour de l'aide alimentaire.



«?Personne ne devrait avoir faim dans une ville comme Montréal, explique M. Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil. Mais en attendant d'enrayer complètement la pauvreté, nous pouvons nous assurer de faire mieux pour redistribuer des aliments sains et nutritifs à ceux qui en ont besoin et ainsi nous assurer que personne ne soit laissé pour compte.?»

Une offre qui répond aux besoins du quartier

À Montréal-Nord, un nombre alarmant de résidents doivent faire un choix difficile : payer le loyer ou payer l'épicerie pour nourrir leur famille. Cet arrondissement compte en effet une population vieillissante, un grand nombre de nouveaux immigrants et de nombreuses familles monoparentales qui dépensent plus de 30 % des revenus de leur ménage pour se loger. Le secteur est aussi affligé par des problèmes de chômage chronique.

«?Nous avions remarqué que beaucoup de nos clients provenaient de Montréal-Nord et qu'ils devaient parcourir jusqu'à trois heures aller-retour dans les transports en commun pour venir chercher leur épicerie toutes les deux semaines, explique M. Watts. Ce nouveau marché leur facilitera la vie, tout en nous permettant de servir un plus grand nombre de familles qui en ont grandement besoin. Ce deuxième marché était devenu une priorité pour nous, car notre premier emplacement a atteint sa quasi-capacité.

« L'accès à une saine alimentation est fondamental et trop de nos concitoyennes et concitoyens peinent à combler ce besoin de base, explique Rosannie Filato, responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des sports et loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal. Notre administration est engagée dans cette lutte contre l'insécurité alimentaire et nous sommes fiers de voir les forces s'additionner sur le terrain, avec des acteurs innovants comme Mission Bon Accueil. »

Pour Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, cette annonce est accueillie très favorablement. « Ce nouvel emplacement sera complémentaire par rapport aux autres services offerts dans l'arrondissement. De plus, plusieurs personnes en bénéficieront et elles auront un accès beaucoup plus facile à l'épicerie. »

Un effort commun

En plus des rénovations qui ont été requises afin mettre en place le nouveau marché, la Mission a dû déployer du personnel, recruter des centaines de bénévoles et acheter un camion réfrigéré de 26 pieds pour desservir le nouvel emplacement à partir des entrepôts de nourriture situés dans le sud-ouest de Montréal.

L'organisme tient à remercier Moisson Montréal ainsi que les épiceries, grossistes et producteurs qui permettent, semaine après semaine, de remplir les étalages du Marché et qui contribuent à réduire le gaspillage alimentaire.

« Nous reconnaissons le besoin de solutions innovatrices en matière de sécurité alimentaire et appuyons fortement le travail de Mission Bon Accueil dans ses efforts pour éliminer la faim dans tous les arrondissements de la ville de Montréal, » souligne M. Richard Daneau, directeur général de Moisson Montréal.

À propos du Marché Bon Accueil

En servant plus de 12?000 clients par mois, Mission Bon Accueil offre la plus importante aide alimentaire ouverte au public à Montréal. Le Marché Bon Accueil permet aux clients de choisir eux-mêmes leurs aliments, créant ainsi un environnement positif et respectueux, tout en limitant les pertes de nourriture. Le nouveau marché est situé au 5095, boul. Henri-Bourassa Est à Montréal-Nord. Il sera ouvert les mardi et vendredi de 9 h à 16 h. Pour utiliser les services de Mission Bon Accueil, il faut répondre à certains critères, dont vivre en dessous du seuil de la pauvreté, avoir un logement et avoir un statut légal au Canada.

La clientèle du Marché Bon Accueil est composée principalement de nouveaux arrivants et de gens qui vivent une situation économique précaire et temporaire. La majorité d'entre eux ne viendront que quelques mois ou quelques années et reviendront ensuite au marché en tant que bénévoles ou même donateurs.

L'ouverture de ce nouveau marché est rendue possible grâce à la générosité de nombreux donateurs et bénévoles qui permettent de donner un petit coup de pouce temporaire aux familles dans une situation difficile.

Pour recevoir de l'aide, faire un don ou pour devenir bénévole, communiquer avec Mission Bon Accueil au 514 937-9317.

À propos de Mission Bon Accueil

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd'hui la plus grande porte d'entrée pour venir en aide aux Montréalais les plus démunis. Une multitude de programmes sont offerts afin d'appuyer les itinérants, les jeunes mères, les familles et les jeunes. Mission Bon Accueil vise à leur redonner espoir par des actions concrètes et des solutions efficaces pour les aider à améliorer leur vie et à réintégrer la société.

