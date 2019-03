Barc Lab et OWL Metabolomics annoncent un partenariat stratégique pour le déploiement de la technologie métabolomique dans des essais cliniques





GAND, Belgique et BISCAYE, Espagne, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- Les sociétés Barc Lab et OWL Metabolomics ont le plaisir d'annoncer qu'elles ont conclu un partenariat stratégique mondial associant les services de laboratoires centraux de premier plan de Barc Lab à la technologie métabolomique de classe mondiale de OWL Metabolomics.

Ce partenariat stratégique entre Barc Lab et OWL Metabolomics fournira une large gamme de solutions de soutien clinique au nombre croissant de sociétés biopharmaceutiques engagées dans la recherche de traitements pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à l'aide d'une technologie et d'une expertise de pointe en métabolomique. L'association des capacités uniques d'un grand laboratoire central international (Barc Lab) et d'un laboratoire spécialisé dans la métabolomique (OWL) se concentrant sur la NASH et les maladies du foie créera des synergies bénéfiques aux clients concernés à travers le monde.

Ce partenariat aidera nos clients à trouver les traitements appropriés pour leurs patients et à mieux comprendre l'impact biologique réel de leurs composés. Malgré la prévalence croissante de la NASH, il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour cette maladie en dehors de la greffe du foie.

La constellation de facteurs de risque associés à la NASH a généré une multitude de cibles et il existe un besoin évident d'apporter rapidement des traitements prometteurs aux patients en effectuant des essais cliniques. La technologie d'OWL Metabolomics permet d'identifier plus de 1000 petits métabolites dans un seul et même échantillon, fournissant ainsi une image complète du métabolome. Ce type de métabolomique de précision de nouvelle génération permet d'évaluer en profondeur la complexité de la NASH en facilitant l'analyse des altérations métaboliques qui jouent un rôle principal dans la progression de la NASH.

Mario PAPILLON, PDG de Barc Lab, a déclaré : « Ce partenariat constitue une association vraiment puissante et une évolution naturelle pour Barc Lab qui s'est imposée comme le leader de la recherche sur la NASH. Je suis heureux d'annoncer que la plateforme technologique d'OWL est désormais accessible à travers Barc Lab. OWL est connue pour son expertise dans le domaine de la métabolomique, notamment dans les maladies du foie, et elle offre une précieuse compréhension des systèmes biologiques. Cette collaboration nous permettra de fournir à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour développer des traitements sur mesure pour les patients atteints de stéatohépatite non alcoolique et pour répondre à ce besoin médical insatisfait qui doit être comblé de toute urgence. »

« Nous sommes fiers d'avoir formé cette nouvelle alliance prometteuse avec Barc Lab. Il s'agit d'une étape importante pour OWL Metabolomics. Il ne fait aucun doute qu'ensemble nos deux sociétés auront un impact très positif dans cet important domaine qu'est la recherche sur la stéatohépatite non alcoolique et qu'elles deviendront des fournisseurs de services de référence prisés pour leurs essais cliniques dans la recherche sur les maladies du foie » a déclaré Pablo ORTIZ, PDG de OWL Metabolomics.

Depuis plus de 35 ans, Barc Lab fournit à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique des services de laboratoires centraux dans le cadre de tests de routine et de tests spécialisés dans de nombreux domaines, dont l'oncologie, l'immunologie, la génétique, la microbiologie et la pathologie clinique. Les laboratoires de Barc effectuent régulièrement des tests cliniques médicaux, garantissant ainsi que les tests proposés sont également effectués quotidiennement à des fins de diagnostic, de stratification des patients, de stadification et de suivi.

Avec les technologies de pointe à leur disposition, les experts médicaux et scientifiques de Barc Lab sont dans leurs domaines respectifs des spécialistes en mesure d'offrir bien plus que des tests. Ce sont de véritables partenaires pour les clients de Barc Lab. Nous encourageons nos experts scientifiques à s'impliquer dans les processus de recherche et de développement de nos clients, ce qui s'avère un avantage majeur dans les conditions de plus en plus complexes des essais cliniques.

OWL est un fournisseur mondial de services de métabolomique destinés à l'industrie pharmaceutique. Son principal objectif est de soutenir les essais cliniques sur les maladies du foie et d'autres maladies humaines prévalentes, ainsi que de soutenir la recherche dans les états pathologiques dans lesquels la métabolomique joue un rôle clé, notamment l'identification de cibles thérapeutiques potentielles impliquées dans le développement de ces maladies. La société est l'un des principaux acteurs sur le marché mondial des biomarqueurs de la NASH.

Depuis sa création, OWL est à l'avant-garde d'une recherche diagnostique unique sur la maladie du foie gras, un domaine qui fait l'objet d'un intérêt considérable dans le développement de nouveaux médicaments. Les essais « OWLiver » et « OWLiver Care » sont les premiers tests in vitro basés sur la métabolomique au monde pour le diagnostic de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), face au mode de diagnostic de référence actuel qui repose sur une biopsie du foie.

