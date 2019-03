Vidéotron et ChallengeU font équipe afin de stimuler le raccrochage scolaire chez les adultes





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Vidéotron est fière d'annoncer aujourd'hui le lancement de son programme de raccrochage scolaire s'adressant aux adultes désirant terminer leur secondaire « sur leur cellulaire », grâce à ChallengeU et aux commissions scolaires partenaires. En unissant leurs forces, Vidéotron et ChallengeU souhaitent souligner la persévérance dont font preuve les raccrocheurs dans toutes les régions du Québec et démontrer comment les entreprises peuvent s'impliquer concrètement dans la cause du décrochage scolaire.

Le premier programme de raccrochage scolaire pour adultes créé par une entreprise

Le programme de Vidéotron, le tout premier du genre à voir le jour au Québec, sera déployé en trois volets au cours des prochains mois :

Le volet scolaire du programme reconnaîtra la persévérance des raccrocheurs sur la plateforme ChallengeU en offrant à ces étudiants des privilèges uniques. Que ce soit des laissez-passer pour les meilleurs événements sportifs et concerts, ou encore des produits pour téléphone mobile.

du programme reconnaîtra la persévérance des raccrocheurs sur la plateforme en offrant à ces étudiants des privilèges uniques. Que ce soit des laissez-passer pour les meilleurs événements sportifs et concerts, ou encore des produits pour téléphone mobile. Le volet professionnel , quant à lui, outillera les utilisateurs de la plateforme ChallengeU pour le marché du travail en leur offrant des ateliers d'aide à l'insertion professionnelle, animés par des experts en acquisition de talents de Vidéotron, telles que des cliniques de CV, des préparations aux entrevues, et des conseils d'orientation. Quant à eux, les candidats ayant terminé leurs études secondaires en utilisant la plateforme d'apprentissage ChallengeU bénéficieront également d'un accès privilégié au processus de sélection pour les postes d'agent de vente, de conseiller service à la clientèle et de conseiller soutien technique chez Vidéotron. Une belle façon de les intégrer au marché du travail et de leur donner la chance d'occuper un emploi stimulant.

, quant à lui, outillera les utilisateurs de la plateforme pour le marché du travail en leur offrant des ateliers d'aide à l'insertion professionnelle, animés par des experts en acquisition de talents de Vidéotron, telles que des cliniques de CV, des préparations aux entrevues, et des conseils d'orientation. Quant à eux, les candidats ayant terminé leurs études secondaires en utilisant la plateforme d'apprentissage bénéficieront également d'un accès privilégié au processus de sélection pour les postes d'agent de vente, de conseiller service à la clientèle et de conseiller soutien technique chez Vidéotron. Une belle façon de les intégrer au marché du travail et de leur donner la chance d'occuper un emploi stimulant. De plus, Vidéotron démarre actuellement un projet-pilote, permettant à des candidats, auxquels il ne manque que quelques unités, d'intégrer un poste au sein de l'entreprise à la condition qu'ils terminent leurs études secondaires sur la plateforme ChallengeU dans un délai raisonnable.

« Impliquée dans son milieu, c'est avec fierté que Vidéotron supporte le raccrochage scolaire, souligne Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron. Dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre, il est d'autant plus important d'aider tous les talents à trouver leur place sur le marché du travail. J'ai la conviction que les entreprises peuvent faire une réelle différence, notamment en mettant en place des mesures pour intégrer des raccrocheurs au sein de leurs équipes et en leur donnant tous les outils pour développer leur plein potentiel au sein de nos organisations. Et c'est exactement ce que nous entendons faire! ».

«?Une grande partie des adultes qui reprennent leur secondaire doivent concilier famille, travail, et études. Avec sa plateforme en ligne, ChallengeU s'adapte à cette réalité et offre une solution technologique à des milliers d'adultes à travers le Québec. Avec plus de 333 000 décrocheurs employés au Québec, nous reconnaissons l'importance des entreprises dans la lutte au décrochage scolaire, c'est pourquoi nous avons créé une solution permettant aux organisations comme Vidéotron de faciliter l'intégration des raccrocheurs au sein de leurs équipes », ajoute Nicolas P. Arsenault, PDG de ChallengeU.

Rappelons que c'est en février 2017 que tout a commencé pour la plateforme ChallengeU qui connait un succès indéniable depuis. «?Finis ton secondaire sur ton cellulaire?!?», voilà le défi qu'a lancé Georges St-Pierre, légende des arts martiaux mixtes, à Steve Bégin, ancien joueur du Canadien de Montréal. Défi que ce dernier a relevé haut la main pour ses 40 ans à l'automne dernier. Il a eu l'honneur de recevoir son diplôme d'études secondaires des mains du ministre de l'Éducation M. Jean-François Roberge.

