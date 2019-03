Employeur de femmes apprenties, J.D. Irving, Limited s'associe à Nouvelles Bottes pour supporter la formation de 10 femmes dans les métiers spécialisés





SAINT JOHN, Nouveau-Brunswick, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- J.D. Irving, Limited (JDI) a le plaisir de s'associer à Nouvelles bottes : Le progrès des femmes dans les métiers et au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour offrir des possibilités de carrière à 10 femmes dans le cadre du Programme d'exploration des métiers spécialisés pour les femmes (STEPW). Dix (10) femmes souhaitant faire un métier spécialisé seront choisies en vue d'effectuer un apprentissage au sein de différentes activités de JDI. Les participantes retenues suivront une formation préparatoire à l'emploi de 12 semaines au New Brunswick Community College (NBCC) à Saint John, puis se verront attribuer un poste et un mentor dans l'une des activités de JDI. Après avoir réalisé les 1 800 heures d'apprentissage requises dans l'entreprise, les participantes passeront ensuite au stage pratique en vue de l'obtention du statut de compagnon, avec l'appui de JDI.



Une annonce concernant les 10 offres sera publiée du 27 mars au 21 avril sur le site Web des carrières de JDI. Les entrevues auront lieu du 22 au 25 avril et les résultats seront annoncés le 26 avril. Les candidates retenues commenceront leur formation au NBCC à la mi-mai et suivront une formation en cours d'emploi chez JDI en août. Le stage pratique débutera en janvier 2020. Les femmes qui ont récemment terminé leurs études secondaires, qui font actuellement partie de la population active et qui souhaitent avoir la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, ou qui participent actuellement à un programme de formation professionnelle, peuvent toutes postuler.

« JDI soutient notre travail depuis notre lancement en 2018 », a déclaré Hélène Savoie-Louis, directrice des Services stratégiques de main-d'oeuvre du PMA Inc. « C'est formidable pour nous, car JDI regroupe un grand nombre de métiers spécialisés au sein de ses divisions. Ainsi, nous avons accès à un employeur qui est déterminé à diversifier son effectif et à donner aux femmes la possibilité de progresser dans la carrière choisie, celle des métiers spécialisés. »

En outre, JDI parrainera le sommet annuel de Nouvelles bottes de cette année, qui se tiendra au Delta Marriott de Saint John le 11 avril 2019. L'événement mettra l'accent sur la rétention et le recrutement de femmes dans les métiers spécialisés du point de vue de l'employeur et des femmes de métier à la fois. Employés et employeurs se réuniront à l'occasion de cette journée qui comprendra un conférencier invité, des experts de l'industrie, un atelier de résolution de problèmes et un atelier éducatif.

« Nouvelles bottes effectue un travail essentiel, en promouvant les possibilités des femmes du Nouveau-Brunswick dans les métiers spécialisés. J. D. Irving, Limited a le plaisir de parrainer le sommet annuel de Nouvelles bottes : Le progrès des femmes dans les métiers et de s'associer à l'initiative pour créer le Programme d'exploration de métiers spécialisés pour les femmes », explique Colleen Baxter, vice-présidente des ressources humaines chez JDI. « Nous faisons notre part pour garder les Néo-Brunswickois dans la région et encourager davantage de femmes à exercer des métiers spécialisés. »

JDI prévoit 7 500 recrues à temps plein au cours des trois prochaines années, dont plus de 700 dans les métiers spécialisés. En s'associant et en parrainant Nouvelles bottes, l'entreprise encourage les femmes à assumer des postes non traditionnels et permet à la jeune génération de poursuivre une carrière peu conventionnelle.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sommet annuel de Nouvelles bottes et sur la façon d'y participer, veuillez visiter le site suivant : https://www.nb-map.ca/. Pour en apprendre davantage sur le Programme d'exploration des métiers spécialisés, veuillez appeler au : 506-658-8282 et pour postuler, rendez-vous sur le site : https://careers.jdirving.com/jobs/skilled-trades-exploration-program-for-women-11382?et=1KZWl6WDd

À propos de Nouvelles bottes : Le progrès des femmes dans les métiers :

Nouvelles bottes : Le progrès des femmes dans les métiers est un réseau et centre provincial de ressources qui a pour objet la promotion, le soutien et le mentorat des femmes dans les métiers spécialisés non traditionnels dans des domaines tels que la construction, la maintenance, l'automobile, le camionnage et le transport.

Nouvelles Bottes a été lancée en 2015 comme une initiative de recherche et a été créée pour promouvoir et augmenter la participation des femmes dans les métiers spécialisés non-traditionnels au Nouveau-Brunswick. Depuis lors, Nouvelles Bottes a suivi de près les apprenties de la province inscrites dans neuf (9) métiers spécialisés pour comprendre les défis auxquels font face les femmes lorsqu'elles entrent dans un métier spécialisé non-traditionnel.

À propos de J.D. Irving, Limited :

Fondée en 1882, J.D. Irving, Limited (JDI) est fière d'avoir élu domicile au Nouveau-Brunswick. La société est composée d'un groupe d'entreprises diversifié, couvrant les domaines de l'agriculture, la construction, les produits de consommation, l'alimentation, la foresterie, la vente au détail, la construction navale et les transports. Avec une équipe de plus de 16 000 employés à temps plein à travers le Canada et les États-Unis, JDI a recours aux meilleures pratiques, à l'amélioration continue et à l'innovation pour fournir des produits et des services de premier plan au quotidien.

JDI s'efforce de faire une différence positive au sein des communautés en créant des emplois, en protégeant l'environnement et en redonnant aux communautés où ses employés vivent et travaillent.

