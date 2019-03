Invitation aux médias - Visionnement de presse - Passeport pour l'Univers - Nouveau film à l'affiche du Planétarium Rio Tinto Alcan

Espace pour la vie invite les représentants des médias, le lundi 8 avril à 9 h 15, au visionnement du nouveau film Passeport pour l'Univers et au dévoilement de l'exposition Femmes d'impact qui seront tous deux présentés au Planétarium Rio Tinto...

Les dirigeants de Ressources SIRIOS inc. ont le plaisir d'annoncer la fin de la campagne de forage au diamant d'hiver 2019 sur la propriété aurifère Cheechoo. Quarante-sept sondages de calibre NQ ont été complétés pour un total de 11 322 mètres...

En 2017, la valeur des livraisons minérales au Québec atteint 9,47 G$, une augmentation de 17,0 % par rapport à 2016. Selon les données provisoires fournies par les sociétés minières, cette remontée devrait se poursuivre, et les livraisons minérales...