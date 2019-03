Invitation aux médias - Annonce importante pour soutenir les étudiants autochtones à l'Université de Sherbrooke





SHERBROOKE, ON, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean?François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle fera une annonce importante pour soutenir les étudiantes et les étudiants autochtones à l'Université de Sherbrooke.

DATE : Le vendredi 29 mars 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Université de Sherbrooke

Agora du Carrefour de l'information

Pavillon Georges-Cabana, Campus principal

2500, boul. de l'Université

Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Vous pouvez suivre la webdiffusion en direct sur Youtube.com/user/ssfusherbrooke/live

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

