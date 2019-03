Avis aux médias - La gouverneure générale accueillera le président de l'État d'Israël





OTTAWA, le 28 mars 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, accueillera Son Excellence Reuven Rivlin, président de l'État d'Israël, à Rideau Hall le lundi 1er avril 2019, à l'occasion de la visite d'État du président au Canada.

Voici l'itinéraire détaillé pour les évènements auxquels participeront la gouverneure générale et le président Rivlin.

9 h 40

Cérémonie d'accueil officielle

Une cérémonie d'accueil officielle, avec honneurs militaires, aura lieu à Rideau Hall. Le président de l'État d'Israël passera en revue la garde d'honneur. À cette occasion, la gouverneure générale et le président prononceront respectivement des allocutions.

Domaine de Rideau Hall

OUVERT AUX MÉDIAS

10 h 15

Entretien entre la gouverneure générale et le président de l'État d'Israël

Grand salon, Rideau Hall

PHOTO OP -- Au début de l'entretien

10 h 45

Plantation d'un arbre commémoratif

Le président plantera un charme de Caroline (Carpinus caroliniana) sur le domaine de Rideau Hall pour commémorer sa visite d'État au Canada. Le bois du charme de Caroline est réputé pour sa solidité, évoquant les excellentes relations bilatérales entre Israël et le Canada.

Près de 150 arbres commémoratifs ornent le domaine de Rideau Hall, la résidence officielle du gouverneur général du Canada. Ces arbres sont plantés en souvenir des visites de membres de la famille royale, de chefs d'État et d'autres dignitaires.

Domaine de Rideau Hall (le long de l'allée principale)

OUVERT AUX MÉDIAS

18 h 30

Dîner d'État

En l'honneur de la visite du président au Canada, Son Excellence tiendra un dîner d'État à Rideau Hall. À cette occasion, la gouverneure générale et le président prononceront des allocutions.

Salle de la tente, Rideau Hall

OUVERT AU POOL MÉDIA-- Durant les allocutions au début du dîner d'État

