Invitation aux médias - Forum stratégique sur les grands projets métropolitains





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister au Forum stratégique sur les nouveaux projets d'aménagement du territoire qui redéfinissent le paysage métropolitain. Le dynamisme du secteur immobilier et les transformations que connaîtront les quartiers de la métropole y seront notamment abordés.

Cet événement permettra de découvrir des projets d'envergure tels que le Royalmount, le HEC centre-ville, la nouvelle politique du 20-20-20, la renaissance du secteur des Faubourgs et la revitalisation de l'Est de Montréal.

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, prononcera à cette occasion un mot d'introduction.

Pour consulter le programme de l'événement, cliquez ici.

Date : Vendredi 29 mars 2019



Heure : 7 h 15 à 12 h 15 7 h 15 - 7 h 45 : accueil des médias 7 h 45 - 12 h 15 : conférences Bloc I : Bâtir la métropole de demain

Bloc II : Tour d'horizon : Montréal en métamorphose

Bloc III : Des occasions à saisir



Lieu : New City Gas 950, rue Ottawa Montréal

