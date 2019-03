/R E P R I S E -- Avis aux médias - Quinze ans de lutte contre la fraude au Canada - Des partenaires du Forum sur la prévention de la fraude s'unissent pour sensibiliser le public torontois à la fraude/





OTTAWA, le 22 mars 2019 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence et 11 de ses partenaires du Forum sur la prévention de la fraude seront au Yonge Eglinton Centre pour partager des conseils et des outils afin d'aider les Canadiens à se protéger des fraudeurs :

Banque du Canada

Agence du revenu du Canada

Centre antifraude du Canada

Association des banquiers canadiens

First Canadian Title

Findhelp/211 Centre

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l' Ontario

Motor Vehicle Industry Council de l' Ontario

Commission des valeurs mobilières de l' Ontario

Gendarmerie royale du Canada , division de l' Ontario

, division de l' Banque TD

Des experts de ces organismes partageront des renseignements sur les façons de lutter contre la fraude et répondront aux questions.

Le Mois de la prévention de la fraude est une campagne annuelle de sensibilisation dont le but est de renseigner les Canadiens et les Canadiennes sur les façons de détecter, de contrer et de signaler la fraude.

Les médias et le public sont invités à assister à l'événement.

Date : Le 29 mars 2019



Heure : 10 h à 19 h HNE



Lieu : Yonge Eglinton Centre

2300, rue Yonge

Toronto (Ontario)

M4P 1E4

