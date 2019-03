SNC-Lavalin annonce une nouvelle structure organisationnelle simplifiée et consolidée





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) annonce une nouvelle structure opérationnelle dans le cadre de ses efforts de simplification et de réduction des risques.

« Nos efforts continus visant l'efficacité de nos activités d'exploitation et la recherche du meilleur moyen de simplifier notre organisation pour favoriser une capacité d'exécution de grande qualité et uniforme nous ont incités à réorganiser nos activités, a déclaré Neil Bruce, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. Cette nouvelle structure organisationnelle nous placera désormais en bonne position pour améliorer la réalisation de projets, favoriser une croissance durable et générer des flux de trésorerie constants. »

« L'objectif est de donner un aperçu de ce que nous croyons être la meilleure manière d'harmoniser et d'orienter nos secteurs d'activités et de partager nos pratiques exemplaires en surveillance de projets en tant qu'entreprise d'ingénierie d'envergure internationale et de calibre mondial, et ce, afin de mieux servir nos clients dès maintenant, a ajouté Ian Edwards, chef de l'exploitation, SNC-Lavalin. Un grand nombre de nos services, fonctions et équipes ont déjà été groupés au sein de l'entreprise et le moment est venu de simplifier davantage notre structure axée sur le marché. »

À la base des quatre secteurs d'exploitation de l'entreprise se trouve la toute nouvelle fonction Surveillance de projets. Il s'agit d'une fonction opérationnelle relevant directement du président et chef de la direction et dont la responsabilité est d'assurer l'exécution et la livraison des projets dans l'ensemble de nos activités. L'objectif consiste à améliorer l'uniformité et à évaluer les risques pour l'entreprise de manière à augmenter notre capacité à prévoir et à résoudre rapidement les problèmes relatifs aux projets.

La nouvelle structure est décrite ci-dessous. À compter du 1er janvier 2019, les résultats financiers de l'entreprise prendront en compte ces nouveaux secteurs à présenter :

Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP) : Afin de tirer davantage parti de la plateforme mondiale bien établie du secteur ICGP, nous intégrerons l'unité d'exploitation Ingénierie des infrastructures du Canada au grand secteur ICGP à l'échelle mondiale. Cette intégration aura pour effet de rapprocher nos services mondiaux, d'améliorer la collaboration entre les équipes et de consolider davantage notre position en tant que troisième entreprise en importance à l'échelle mondiale dans le domaine de la conception et de l'ingénierie. Philip Hoare succédera à Nick Roberts en tant que président, ICGP à compter du 1 er mai 2019. M. Hoare a dirigé auparavant l'équipe ICGP du Royaume-Uni et de l' Europe .

le groupe est maintenant formé des unités d'exploitation Construction des infrastructures, Opérations et maintenance et Infrastructures Moyen-Orient et Afrique du Nord actuelles. Ce secteur mettra à profit nos compétences essentielles dans le marché nord-américain pour la réalisation de grands projets d'infrastructures, dans les secteurs public et privé, ainsi que notre savoir-faire mondial en matière de réalisation, d'exploitation et d'entretien de projets. Nous nous servirons également de nos capacités d'exécution d'IAGC pour mener à bien la réalisation de mandats relatifs à l'énergie propre. Ce secteur est dirigé par . Énergie nucléaire : Ce secteur demeure l'une des pierres d'assise de nos services à l'échelle mondiale. Il existe une forte demande pour nos capacités de remise à neuf, de gestion des actifs et des sites, et de mise hors service, surtout aux États-Unis. Nous continuons de cibler et de tenter de saisir toutes les occasions de nouvelles constructions. Notre secteur Énergie nucléaire est déjà établi à l'échelle mondiale et continue d'être dirigé par Sandy Taylor .

: Ce secteur demeure l'une des pierres d'assise de nos services à l'échelle mondiale. Il existe une forte demande pour nos capacités de remise à neuf, de gestion des actifs et des sites, et de mise hors service, surtout aux États-Unis. Nous continuons de cibler et de tenter de saisir toutes les occasions de nouvelles constructions. Notre secteur Énergie nucléaire est déjà établi à l'échelle mondiale et continue d'être dirigé par . Ressources : Nos services couvrant tout le cycle de vie des projets dans les domaines du pétrole, du gaz, des métaux et des mines sont maintenant combinés. Ces groupes demeurent structurés au niveau régional et ont une étendue importante à l'échelle mondiale. Cela nous permettra de servir les marchés cycliques tout en partageant notre solide savoir-faire en matière d'exécution de projet, qui s'applique à l'ensemble des projets touchant les ressources, tout en conservant nos spécialités importantes. Le groupe Mines et métallurgie met désormais l'accent sur les études gagnantes, les portées du secteur IAGC, la conception et la maîtrise d'oeuvre. Comme nous l'avons précédemment annoncé, ce secteur sera sous la direction de Christian Brown , jusqu'à ce que Craig Muir se joigne à l'entreprise le 8 avril 2019.

Autres secteurs d'activité :

Entreprises technologiques : Nous regroupons notre savoir-faire sur la manière dont la technologie devrait influencer le monde qui nous entoure, renforcer l'efficacité de nos processus d'exécution, produire des résultats pour nos clients et offrir des solutions plus durables. Ces objectifs rejoignent les services déjà offerts par le groupe Énergie propre, y compris l'hydroélectricité, le transport et la distribution, l'énergie renouvelable, le stockage d'énergie, et les réseaux intelligents et la cybersécurité. Une de ses priorités clés sera de faire progresser plus de coentreprises comme Linxon et d'examiner de nouvelles technologies et capacités ainsi que de nouveaux partenariats qui nous permettraient de fournir à nos clients des solutions de pointe. Marie-Claude Dumas dirige ce secteur de perfectionnement qui sera présenté comme faisant partie du secteur Infrastructures.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions couvrant le cycle complet des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures, Énergie propre, Énergie nucléaire et ICGP (Ingénierie, conception et gestion de projets). Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des entreprises de services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de la gestion de projet, maintenant intégrée dans nos secteurs. www.snclavalin.com

