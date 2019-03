Theratechnologies annoncera ses résultats du premier trimestre de 2019





MONTRÉAL, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. («Theratechnologies») (TSX : TH) a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilerait ses résultats financiers jeudi le 4 avril 2019 pour le trimestre terminé le 28 février 2019.



Une conférence téléphonique aura lieu à compter de 8h30 (heure de l'Est) le 4 avril 2019 pour discuter des résultats. L'appel sera animé par Luc Tanguay, président et chef de la direction. Les analystes financiers seront invités à poser des questions lors de la conférence téléphonique. Les membres des médias et autres personnes intéressées sont invités à la conférence à titre d'auditeurs uniquement.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-877-223-4471 (sans frais) ou 1-647-788-4922 (international). L'appel sera également accessible via une webdiffusion au : http://www.gowebcasting.com/9926. L'enregistrement audio de cette conférence sera disponible le même jour dès 11h30 et jusqu'au 18 avril 2019 au 1-800-585-8367 (sans frais) ou 1-416-621-4642 (international), code d'accès : 3552358.

RENSEIGNEMENTS :

Contact : Laetitia Scarlat

Tél. 514.336.7800 poste 223

