Régime national d'assurance-médicaments pour rendre les médicaments sur ordonnance plus accessibles et abordables





HALIFAX, le 28 mars 2019 /CNW/ - Les Canadiens paient trop cher pour leurs médicaments sur ordonnance, et beaucoup trop d'entre eux se voient priver des médicaments dont ils ont besoin. Avec le budget de 2019, le gouvernement du Canada prend des mesures importantes en vue de mettre en oeuvre un régime national d'assurance-médicaments, afin de rendre les médicaments plus abordables et accessibles à plus de Canadiens.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu à Halifax, en Nouvelle?Écosse, pour souligner le plan du gouvernement du Canada qui vise à jeter les bases d'un régime national d'assurance-médicaments.

Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement a annoncé son intention de prendre trois mesures fondamentales avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires et intervenants en vue d'établir un régime national d'assurance?médicaments, soit :

Créer une Agence canadienne des médicaments chargée d'évaluer l'efficacité des nouveaux médicaments sur ordonnance et de négocier le prix des médicaments au nom des régimes d'assurance-médicaments canadiens. À long terme, cela permettrait de réduire le prix des médicaments offerts aux Canadiens par un montant pouvant atteindre jusqu'à 3 milliards de dollars par année.

Élaborer un formulaire national, soit une liste exhaustive de médicaments sur ordonnance fondée sur des preuves, afin de mieux uniformiser l'assurance-médicaments offerte à travers le pays.

Établir une stratégie nationale pour les médicaments coûteux destinés au traitement des maladies rares. Cela permettrait aux Canadiens, y compris de nombreux enfants, d'avoir un accès meilleur et plus équitable aux traitements dont ils ont grand besoin.

Qu'il s'agisse d'aider les enfants ayant besoin de médicaments essentiels ou les aînés qui souhaitent des médicaments à prix abordable, le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires en vue d'offrir à tous les Canadiens une meilleure qualité de vie.

Citation

« Personne ne devrait avoir à choisir entre faire l'épicerie ou payer des médicaments dont leur famille a besoin. Grâce au budget de 2019, nous prenons des mesures pour rendre les médicaments plus accessibles et réduire le prix des médicaments sur ordonnance pour les Canadiens de tous âges. Ces mesures joueront un rôle essentiel en vue de mettre en place un régime qui aidera tous les Canadiens à obtenir les médicaments dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Dans le chapitre « Investir dans la classe moyenne » du budget de 2019, le gouvernement présente son plan pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

Dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement du Canada avait annoncé la mise sur pied du Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments chargé de mener un dialogue national sur le meilleur moyen d'établir un régime national d'assurance-médicaments de manière abordable pour les Canadiens et leurs employeurs.

avait annoncé la mise sur pied du Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments chargé de mener un dialogue national sur le meilleur moyen d'établir un régime national d'assurance-médicaments de manière abordable pour les Canadiens et leurs employeurs. Le Conseil consultatif a suscité la participation de milliers de Canadiens à travers le pays dans le cadre de tables rondes d'intervenants, de séances de mobilisation ciblées et d'assemblées publiques. Le Conseil a présenté des recommandations préliminaires dans le rapport provisoire qu'il a déposé le 6 mars 2019. On s'attend à ce que son rapport final soit déposé ce printemps.

consultatif a suscité la participation de milliers de Canadiens à travers le pays dans le cadre de tables rondes d'intervenants, de séances de mobilisation ciblées et d'assemblées publiques. a présenté des recommandations préliminaires dans le rapport provisoire qu'il a déposé le 6 mars 2019. On s'attend à ce que son rapport final soit déposé ce printemps. Le budget de 2019 propose un investissement de 35 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2019?2020, pour la mise sur pied d'une Agence canadienne des médicaments pour soutenir l'élaboration de cette vision.

Le budget de 2019 propose également d'accorder jusqu'à 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022?2023, et jusqu'à 500 millions de dollars chaque année par la suite, pour aider les Canadiens atteints d'une maladie rare à avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin.

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada s'était engagé à verser aux provinces et aux territoires un nouveau financement de 11 milliards de dollars sur 10 ans en vue d'améliorer l'accès aux soins à domicile et aux services de santé mentale à travers le pays.

s'était engagé à verser aux provinces et aux territoires un nouveau financement de 11 milliards de dollars sur 10 ans en vue d'améliorer l'accès aux soins à domicile et aux services de santé mentale à travers le pays. Dans le cadre du budget de 2019, 50 millions de dollars additionnels sont proposés pour soutenir la mise en oeuvre d'une stratégie nationale sur la démence.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 09:27 et diffusé par :