Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick figure parmi les finalistes des prix De la vision à la réalité 2019 de PwC Canada

DARTMOUTH, NS, le 28 mars 2019 /CNW/ - Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick (SSMNB) fait partie des finalistes d'une des catégories du programme de prix De la vision à la réalité (V2R) de PwC Canada. Ces prix visent à reconnaître les entreprises les plus novatrices au Canada pour leur travail acharné et la créativité dont elles font preuve pour transformer leur vision en réalité.

SSMNB est reconnue dans la catégorie Accélérateur pour le système de soins de santé intégré qu'elle a lancé en collaboration avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick en janvier 2018. Ici même, SSMNB a intégré le Programme extra-mural (PEM) du Nouveau-Brunswick et Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB) sous une même entité de service public qui permet aux deux services d'atteindre leur plein potentiel et d'augmenter la capacité du système de soins de santé primaires de la province. Cette approche intégrée est la première de son genre au Canada et vise à éloigner la prestation de soins de santé des hôpitaux afin de la ramener dans les foyers et les collectivités, là où les gens sont les plus heureux et en santé.

« Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick est honorée d'être choisie comme finaliste par PwC Canada dans le cadre de son programme de prix De la vision à la réalité, affirme Richard Losier, président de SSMNB. Nous devons repenser la façon d'offrir les soins de santé. Nous devons fournir des soins qui répondent mieux aux besoins de nos patients, c'est-à-dire nos clients, et qui entraînent de meilleurs résultats, et ce, en tenant compte de la volonté de notre clientèle. Nous croyons fermement que l'approche que nous adoptons à l'égard du système de santé intégré améliorera la vie des Néo-Brunswickois et changera les choses pour les patients et leur famille, les fournisseurs de soins de santé ainsi que le système de santé de la province dans sa globalité. Il s'agit également d'un modèle de soins de santé qui a le potentiel de transformer la vie de nombreux autres Canadiens, alors que les autres provinces observent ce modèle et considèrent l'adoption d'une approche similaire. »

Les prix V2R de PwC Canada reconnaissent les accomplissements novateurs d'entreprises canadiennes en fonction de quatre catégories, établies selon le revenu. Toute entreprise sous contrôle canadien ou ayant son siège social ou menant des activités au Canada (p. ex., entreprise ouverte ou privée, organisme du secteur public dont l'équipe de direction et les activités en matière d'innovation se trouvent uniquement au Canada) en mesure de démontrer ses innovations dans le cadre d'une des catégories peut soumettre sa candidature aux prix V2R. Les candidatures sont ensuite évaluées par un comité indépendant composé d'experts de l'industrie et de l'innovation qui examinera et notera la description des innovations fournie par chaque entreprise candidate.

« Nous sommes très heureux de reconnaître nos finalistes aux prix V2R, des entreprises novatrices de toutes les tailles provenant d'industries variées. Nos finalistes, sélectionnés par un comité de juges indépendant, démontrent que l'innovation est florissante à l'échelle du Canada, affirme Chris Dulny, chef de l'innovation à PwC Canada. Nos prix célèbrent certains des meilleurs innovateurs au pays et créent un réseau de leaders pour collaborer et partager des idées. En définitive, ce type de collaboration contribue à faire du Canada un marché plus concurrentiel en matière d'innovation, et nous sommes fiers de faire partie de ce changement. »

PwC Canada annoncera le nom des gagnants des prix V2R au cours d'une cérémonie qui se tiendra le 9 mai 2019 à Toronto.

À propos de Services de santé Medavie du Nouveau-Brunswick

Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick est la filiale de Services de santé Medavie responsable de la gestion optimale des activités d'Ambulance Nouveau-Brunswick et du Programme extra-mural, une organisation intégrée de soins de santé primaires axée sur le service.

Services de santé Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de services de soins de santé. En collaboration avec Croix Bleue Medavie, nous sommes déterminés à fournir des solutions novatrices qui amélioreront le bien-être de tous les Canadiens.

