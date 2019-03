La Banque Scotia rend compte de ses progrès quant aux questions ESG et lance une nouvelle stratégie dans son Rapport sur la gestion d'entreprise durable 2018





TORONTO, March 28, 2019 /CNW/ - Maintenant en ligne, le Rapport sur la gestion d'entreprise durable 2018 de la Banque Scotia présente la stratégie de développement durable, qui s'articule autour des axes prioritaires sur lesquels la Banque peut contribuer à produire un maximum d'effets : la confiance, les changements climatiques, l'inclusion économique et les jeunes.

« Nous sommes très fiers de lancer la stratégie de gestion d'entreprise durable, souligne Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Notre nouvelle stratégie met l'accent sur les quatre secteurs pour lesquels nous pensons pouvoir améliorer grandement les choses là où nous faisons des affaires. Ces secteurs sont la confiance, l'inclusion économique, les jeunes et les changements climatiques. À long terme, nous sommes persuadés que cette stratégie repensée profitera à nos clients, à nos collectivités et à la société. »

Faits saillants du rapport 2018 :

Confiance - Gagner et développer la confiance en agissant toujours avec intégrité.

La Banque Scotia a été la seule banque canadienne à figurer au classement des 25 meilleurs employeurs au monde en 2018.

Elle a reçu le prix « Industry Mover » de RobecoSAM pour être entrée dans l'indice nord-américain de durabilité Dow Jones en 2018 et avoir accumulé plus de points en un an que toute autre entreprise du secteur.

Inclusion économique - Favoriser l'inclusion économique de nos clients et de nos employés.

Nous nous sommes taillé une place dans l'indice de diversité et d'inclusion 2018 de Thomson Reuters et l'indice d'égalité des sexes 2019 de Bloomberg grâce à nos initiatives en la matière.

Nous avons lancé l'initiative Femmes entrepreneures de la Banque Scotia, qui soutient les femmes chefs d'entreprise au Canada en leur donnant accès à du capital, à de la formation et à du mentorat.

Changements climatiques - Appuyer la transition vers une économie sobre en carbone.

Nous avons fourni un financement de plus de 8,5 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie renouvelable en 2018, comparativement à 4,7 milliards en 2017.

Nous avons commencé à tenir compte des recommandations de la Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), et nos démarches sont exposées exhaustivement dans le Rapport annuel 2018 et le Rapport sur la gestion d'entreprise durable 2018.

Jeunes - Donner à la relève de notre société les moyens de tracer son avenir.

En 2018, la Banque Scotia a versé plus de 80 millions de dollars en dons, commandites et autres formes d'aide à l'échelle mondiale, en pensant d'abord aux organismes voués à la réalisation du potentiel des jeunes.

La Banque Scotia a appliqué les normes du cadre de la Global Reporting Initiative (GRI), respectant ainsi les exigences applicables aux relevés des actionnaires canadiens (CORE). Elle a aussi publié un bilan des contributions communautaires de 2018, comme le requiert l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. En 2018, la Banque Scotia a transformé sa stratégie de responsabilité sociale d'entreprise en stratégie de développement durable. Le Rapport sur la gestion d'entreprise durable 2018 montre le travail important que fait la Banque sur le plan de la confiance, des changements climatiques, de l'inclusion économique et du soutien aux jeunes.

À propos de la Banque Scotia

Les services financiers sont porteurs de progrès économique, donnent aux gens les moyens de leurs ambitions et ouvrent un monde de possibilités. Et c'est pourquoi la Banque Scotia mise sur le développement durable. En prêtant une attention particulière aux aspects qui nous semblent le plus à notre portée, nous créons une valeur économique, sociale et environnementale pour nos clients, nos employés, nos milieux d'activité et notre planète, tout en produisant un rendement pour nos actionnaires. La stratégie de développement durable de la Banque s'articule autour des quatre axes sur lesquels nous pouvons produire un maximum d'effets : la confiance, les changements climatiques, l'inclusion économique et les jeunes.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 98 000 employés et son actif à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.



