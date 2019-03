Sécurité grâce à la collaboration au Sommet de la cybersécurité de l'ABC





TORONTO, le 28 mars 2019 /CNW/ - L'Association des banquiers canadiens (ABC) accueille aujourd'hui à Toronto la 16e édition du Sommet sur la cybersécurité, l'un des plus grands rassemblements d'experts en sécurité de l'information au Canada. L'événement regroupe près de mille professionnels de haut niveau travaillant dans le domaine bancaire et financier, gouvernemental, universitaire et autre, qui partagent leur expérience des plus récents développements dans la gestion des cybermenaces.

« La cybersécurité et la cyberrésilience sont des priorités auxquelles collaborent toutes les banques, les services financiers dans leur ensemble, voire la société canadienne en entier », affirme M. Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'ABC. Toutes les composantes de l'écosystème de la sécurité de l'information au Canada doivent collaborer afin de veiller à ce que notre cadre de cybersécurité demeure solide et résilient à mesure que notre économie numérique évolue. Le Sommet de la cybersécurité de l'ABC est à la fois un incubateur d'idées et un forum de discussions, soit la plateforme qui permet la collaboration de tous les intervenants soucieux de protéger contre les cybermenaces le système financier canadien ainsi que les renseignements personnels de tous les consommateurs au pays. »

Le sommet débutera sur une discussion informelle entre M. Parmenter et M. Scott Jones, dirigeant du nouveau Centre canadien pour la cybersécurité (CCC). La conversation mettra en lumière l'importance d'une collaboration soutenue entre le secteur bancaire et les agences gouvernementales dans la protection du système financier canadien contre les menaces tant internes que mondiales. Annoncé en 2018 comme l'une des composantes de la Stratégie nationale de cybersécurité, le CCC fait autorité au Canada sur tout ce qui relève du domaine de la sécurité en ligne.

Les banques canadiennes ont activement participé aux consultations qui ont mené au développement de la Stratégie nationale de cybersécurité et appuient fermement la démarche intégrée public-privé envers la cybersécurité et la cyberrésilience au pays. Le secteur bancaire est à l'avant-garde de la prévention et de la détection des cybermenaces. Nous collaborons avec les organismes de réglementation, les forces de l'ordre et tous les niveaux de gouvernement à la communication des pratiques exemplaires et autres renseignements susceptibles de contribuer à limiter les défis croissants que pose le cybercrime.

M. Parmenter conclut : « Grâce à une agence centrale et à une stratégie nationale, à la communication soutenue des connaissances et à une réglementation efficace qui s'applique à toutes les entreprises participant à notre économie numérique, y compris les banques, le Canada est dans une excellente position pour protéger les systèmes de ses citoyens contre les cybermenaces et pour mener les efforts dans ce sens à l'échelle mondiale. »

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

