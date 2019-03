SIRIOS complète plus de 11 000 m de forage sur Cheechoo





MONTRÉAL, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources SIRIOS inc. (TSX-V : SOI) ont le plaisir d'annoncer la fin de la campagne de forage au diamant d'hiver 2019 sur la propriété aurifère Cheechoo. Quarante-sept sondages de calibre NQ ont été complétés pour un total de 11 322 mètres forés dépassant les 10 000 mètres prévus initialement pour cette campagne.



Le nombre de sondages a été augmenté à 17 dans le secteur Éclipse tandis qu'il a été réduit à deux (#240 et 245) dans le secteur principal ciblant l'extension de la veine recoupée dans le sondage #112 qui avait titré 41 g/t Au sur 8 m (réf. Communiqué du 14 fév.2018).

Le nombre de sondages et de mètres forés par secteur est indiqué dans le tableau ci-dessous et les sondages sont localisés sur la figure.

Tableau de répartition des sondages Campagne d'hiver 2019 Cheechoo Secteur Nombre de sondages Mètres forés Éclipse 17 3 181 Echo 13 3 653 Contact nord 10 2 303 Dyke mafique 5 1 106 Principal 2 1 079 Total : 47 11 322

Sirios reçoit progressivement les résultats d'analyses provenant des divers secteurs de la propriété, des ré-analyses sont fréquemment effectuées pour répondre aux différents critères de contrôle de qualité. Les résultats d'analyse seront diffusés par secteur lorsque ceux-ci seront complets pour un secteur donné.



La propriété Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, à 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp.

Contrôle de la qualité analytique

Toutes les carottes de forage ont été décrites par le personnel de Sirios au camp d'exploration Cheechoo. Elles ont ensuite été expédiées à Rouyn-Noranda pour y être sciées en deux moitiés, dont une, envoyée à un laboratoire commercial certifié pour fins d'analyse, et l'autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des matériaux de référence certifiée ont été intégrés à la séquence d'échantillonnage. Les échantillons sont analysés pour l'or par pyroanalyse et finition à l'absorption atomique par les laboratoires d'ALS situés à Val-d'Or. Les analyses titrant plus de 2 g/t ainsi que les échantillons avec présence d'or visible sont réanalysés par pyroanalyse avec tamisage métallique à partir d'un échantillon d'environ 1 kg.

Jordi Turcotte, Msc., géo. et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

