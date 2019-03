Teladoc Health lance un service de télémédecine au Canada, élargissant son portefeuille actuel de solutions de soins de santé





TORONTO, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teladoc Health (NYSE : TDOC), leader mondial des soins de santé virtuels, annonce aujourd'hui le lancement des services de télémédecine Teladoc, les premiers du genre à offrir aux Canadiennes et Canadiens un accès pratique et en tout temps à des soins médicaux d'excellente qualité partout au pays. Ce nouveau service s'attaque directement aux questions d'accès aux soins de santé de la population : salles d'urgence bondées, pénurie de médecins et attentes interminables qui, touchent les régions rurales et urbaines. Il appuie en outre les efforts déployés par les employeurs pour régler les problèmes de productivité liés à la maladie.



Les obstacles à l'accès aux soins de santé au Canada sont bien documentés. Selon Statistique Canada, environ 5 millions de Canadiens âgés de plus de 12 ans n'ont pas de fournisseur habituel de soins de santé1. Pour ceux qui en ont un, il est difficile d'obtenir un rendez-vous le même jour ou le lendemain2. Seulement 8 % des médecins canadiens pratiquent dans les régions rurales tandis que la majorité se retrouve dans les centres urbains et les banlieues3. Les patients ont alors le choix de se passer de soins ou de se rendre à l'urgence, et ce sont alors les employeurs qui subissent les répercussions de l'absentéisme, ce qui coûte 16,6 milliards de dollars par an4 à l'économie canadienne.

« Grâce à une puissante combinaison de médecins qualifiés présents d'un océan à l'autre, à une technologie conviviale et à une connaissance sans précédent du marché, nous sommes fiers d'aider les Canadiens à obtenir les soins dont ils ont besoin, là et où ils le décident, explique le Dr Lewis Levy, FACP, médecin-chef de Teladoc Health. Les gens souhaitent obtenir une meilleure expérience de soins de santé. Nous donnons aux patients partout au Canada les moyens d'accéder facilement et en toute confiance aux soins de santé grâce à l'innovation éprouvée des services de télémédecine Teladoc. »

Les services de télémédecine Teladoc mettent en relation les patients et des médecins autorisés qui parlent français ou anglais, au gré du patient, et qui sont en mesure de donner une solution immédiate pour divers problèmes de santé. Allergies, rhumes, grippes et autres infections des voies respiratoires, conjonctivites, infections urinaires... Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses affections pour lesquelles les membres peuvent obtenir un diagnostic ou une prescription (au besoin), par téléphone ou application mobile, jour et nuit et à longueur d'année.

Karen Grant, vice-présidente, stratégie globale des produits de Teladoc Health, explique : « Nous avons un riche historique au Canada, soit plus de 20 ans d'expérience auprès de nos clients et de nos membres au pays. Le lancement de nos services de télémédecine représente une étape importante de la modernisation de l'expérience en matière de soins de santé, puisque la priorité est accordée à la satisfaction des besoins des Canadiens en ce qui a trait à des soins de qualité et une résolution en temps réel. »

Les services de télémédecine Teladoc sont les premiers du pays à donner accès à des soins partout au Canada et aux États-Unis. Les membres bénéficient d'une tranquillité d'esprit lors de leurs déplacements d'affaires ou de loisirs au sud de la frontière.

Actuellement offert à la vente aux employeurs et aux assureurs de tout le Canada, le nouveau service s'appuie sur le portefeuille actuel d'experts en matière de soins médicaux et mentaux de Teladoc Health, dont peuvent déjà profiter les grands employeurs et assureurs du pays, sous la marque Best Doctors .

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://go.teladoc.com/telemedicinecanada .

Au sujet de Teladoc Health

Teladoc Health Inc. est une organisation axée sur sa mission, qui transforme positivement l'accès des personnes aux soins de santé et leur expérience et qui met l'accent sur la qualité, l'abordabilité et l'amélioration des résultats dans le monde entier. Les solutions cliniques intégrées et primées de l'entreprise englobent la télémédecine, des services médicaux spécialisés, l'intelligence artificielle, l'analyse et des services de plateforme sous licence. L'organisme, fort de plus de 2 000 employés et de 2,6 millions de consultations en 2018, offre des soins dans 130 pays et plus de 30 langues, s'associant à des employeurs, des hôpitaux, des réseaux de santé et des assureurs pour transformer la prestation de soins. Best Doctors, groupe qui se trouve à Toronto depuis 20 ans, fait maintenant partie de Teladoc Health Inc. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.teladochealth.com ou suivez @TeladocHealth sur Twitter.

