UN NOUVEAU RAPPORT SUR LA BIOÉCONOMIE CANADIENNE RÉVÈLE LE POTENTIEL VERT DE MARCHÉS DE TALENTS ÉMERGENTS





Un rapport national sur le marché du travail publié aujourd'hui présente les tendances du secteur de la bioéconomie. De plus en plus varié, celui-ci englobe désormais le cannabis médicinal, la santé numérique et l'intelligence artificielle ainsi que le développement durable. Intitulé La transition verte ? Nouveaux horizons de la bioéconomie canadienne, le rapport examine le potentiel de « l'économie verte » canadienne dans ce secteur et souligne le succès des programmes de placement Objectif carrière verte et Horizons Sciences de BioTalent Canada et leurs incidences sur la bioéconomie. Pour l'organisation, ces programmes constituent une première incursion dans le domaine du développement durable.

Le rapport complet est accessible sur notre nouveau site Web à biotalent.ca/transitions.

Il présente notamment :

le point de vue sur l'industrie de sept organisations représentant l'économie verte du Canada aux échelles nationale et provinciale;

les résultats d'un sondage auprès de 424 nouveaux diplômés bénéficiant d'un programme de subventions salariales et de leurs 229 employeurs de l'industrie;

des données selon lesquelles au moins 93 % des candidats sont restés en poste une fois le programme de subventions salariales terminé.

« Désormais, la bioéconomie et des secteurs émergents tels que la santé numérique et l'intelligence artificielle, la production de cannabis médicinal et la bioremédiation s'entrecroisent directement, affirme Robert Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. Ces sous-secteurs, qu'ils soient établis ou en pleine croissance, représentent non seulement l'avenir de la planète, mais aussi l'avenir des employés talentueux de la bioéconomie. Le Canada doit donc se tourner vers cet avenir d'innovation, de prospérité et d'investissements consciencieux. »

Le rapport s'appuie sur des données et des avis recueillis dans l'ensemble du pays. Il a été produit en collaboration avec BIOTECanada, ECO Canada, BioNB, Bioindustrial Innovation Canada, Bioenterprise, le Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ERA Environmental Management Solutions et PGL Environmental Consultants.

BioTalent Canada poursuivra son développement dans ces secteurs en s'appuyant sur son rapport d'information sur le marché du travail de la bioéconomie, issu d'une étude sur le marché prévue plus tard cette année. Pour en savoir davantage sur ce projet, rendez-vous à biotalent.ca/IMT2018.

