Permettre des recommandations contextuelles en quelques minutes grâce au nouveau produit Recommendation Engine de CleverTap





La nouvelle fonction exploite des modèles de science des données propriétaires afin de fournir des suggestions exploitables fondées sur les habitudes de consommation en constante évolution

SAN FRANCISCO, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme d'automatisation du marketing mobile CleverTap a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau produit, Recommendation Engine (moteur de recommandations), qui offre aux spécialistes du marketing un moyen fondé sur la science des données pour atteindre leurs clients avec un contenu opportun et pertinent, capable de générer jusqu'à 70 pour cent de conversions 1 . Cette fonctionnalité est la dernière d'une liste en rapide expansion des capacités de gestion du cycle de vie des clients de CleverTap.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les équipes de croissance peuvent combiner des tactiques d'engagement qui étaient auparavant des actions distinctes. Par exemple, lorsqu'un client ajoute quelque chose à son panier, le spécialiste en marketing peut lui envoyer un message unique et automatisé dans l'application avec des suggestions d'articles à marge élevée qui sont fréquemment recherchés et achetés ensemble.

Les équipes de croissance peuvent cibler les clients avec des recommandations via notifications push, dans l'application, webhooks, SMS et boîte de réception de l'application. Les principaux avantages du moteur de recommandations de CleverTap sont :

Configurer les recommandations en quelques minutes et non pas en plusieurs mois : le moteur de recommandations de CleverTap peut être configuré en quelques minutes au lieu de plusieurs mois, et ne nécessite pas le support d'équipes de développement. Comme il a été conçu pour les spécialistes du marketing, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques pour que les recommandations soient opérationnelles.

: le moteur de recommandations de CleverTap peut être configuré en quelques minutes au lieu de plusieurs mois, et ne nécessite pas le support d'équipes de développement. Comme il a été conçu pour les spécialistes du marketing, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques pour que les recommandations soient opérationnelles. Se concentrer sur le contexte : les recommandations varient en temps réel en fonction de l'étape de l'utilisateur dans le cycle d'achat. Une utilisatrice verra différentes recommandations pendant qu'elle navigue, qu'elle présélectionne les produits et même lors de l'étape du paiement final. Par exemple, si quelqu'un cherche des chaussures, il verra différentes marques de chaussures pendant qu'il navigue?; lors de l'étape de présélection des chaussures, il verra différents types de chaussures de la marque présélectionnée, et au moment du paiement final, il verra des recommandations comme des sacs à chaussures ou des kits de nettoyage pour chaussures.

: les recommandations varient en temps réel en fonction de l'étape de l'utilisateur dans le cycle d'achat. Une utilisatrice verra différentes recommandations pendant qu'elle navigue, qu'elle présélectionne les produits et même lors de l'étape du paiement final. Par exemple, si quelqu'un cherche des chaussures, il verra différentes marques de chaussures pendant qu'il navigue?; lors de l'étape de présélection des chaussures, il verra différents types de chaussures de la marque présélectionnée, et au moment du paiement final, il verra des recommandations comme des sacs à chaussures ou des kits de nettoyage pour chaussures. Augmenter la valeur moyenne des commandes : des recommandations 1:1 pertinentes, fondées sur les comportements d'achat, les habitudes d'achat et les tendances d'utilisation, augmentent la valeur des commandes de produits que les clients auraient autrement ratés.

des recommandations 1:1 pertinentes, fondées sur les comportements d'achat, les habitudes d'achat et les tendances d'utilisation, augmentent la valeur des commandes de produits que les clients auraient autrement ratés. Optimiser la découverte de produits : à l'aide de la science des données, CleverTap recommande de nouveaux produits susceptibles d'intéresser les clients, ce qui attire leur attention sur les articles en faible quantité et permet de mieux répartir les ventes de produits.

à l'aide de la science des données, CleverTap recommande de nouveaux produits susceptibles d'intéresser les clients, ce qui attire leur attention sur les articles en faible quantité et permet de mieux répartir les ventes de produits. Améliorer la fidélisation avec l'orchestration omnicanal : en utilisant des champs sur mesure pour personnaliser les communications marketing qui incluent des médias enrichis tels que des vidéos, des images, des liens profonds ou externes, les recommandations sont plus interactives et pertinentes pour accroître la fidélisation à long terme.

en utilisant des champs sur mesure pour personnaliser les communications marketing qui incluent des médias enrichis tels que des vidéos, des images, des liens profonds ou externes, les recommandations sont plus interactives et pertinentes pour accroître la fidélisation à long terme. Influencer l'utilisation et créer des habitudes : les recommandations pertinentes incitent les clients à revenir pour en savoir plus en les incitant à prendre les meilleures actions suivantes, comme regarder une autre vidéo, acheter un autre produit ou lire un autre article.

«?Les équipes de croissance et de fidélisation s'efforcent d'offrir une expérience pertinente qui a également un impact à long terme sur la croissance de l'entreprise. En incorporant directement des recommandations fondées sur la science des données dans les campagnes marketing, nos clients sont en mesure de personnaliser les interactions de leurs consommateurs. Il en résulte au final une amélioration du chiffre d'affaires et de la fidélité à la marque?», a déclaré Sunil Thomas, président-directeur général à CleverTap.

