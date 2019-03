TekSavvy part à la conquête de l'Ouest, pour offrir un choix digne de ce nom aux consommateurs du Manitoba, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan





Le fournisseur de services Internet rend accessible à un plus grand nombre de Canadiens sa marque unique offrant des prix abordables, sans contrat

CHATHAM, ON, le 28 mars 2019 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc., le plus important fournisseur de services Internet indépendant au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses services Internet haute vitesse dans l'ouest du Canada, notamment au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

« Cette expansion vers l'ouest du pays permet à TekSavvy d'étendre ses services Internet primés et axés sur le client à encore plus de foyers canadiens, a déclaré Marc Gaudrault, fondateur et président-directeur général de TekSavvy. Les consommateurs souhaitent profiter d'un choix véritable et tirer parti de la concurrence. Nous sommes heureux d'offrir des prix plus bas et davantage de bande passante. »

« TekSavvy est fière de servir les Canadiens depuis 20 ans, a ajouté M. Gaudrault. Nous sommes reconnus pour la qualité de notre service et notre engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. »

Les clients à la recherche d'une option de remplacement aux grands de l'industrie peuvent désormais choisir parmi quatre forfaits de services Internet haute vitesse par câble à partir de 23,95 $ par mois. Grâce à des vitesses allant jusqu'à 150 Mo/s et à ses forfaits avec utilisation illimitée, TekSavvy est en mesure d'offrir une option valable pour tous.

Les Canadiens de l'Ouest découvriront que TekSavvy offre des solutions qui conviennent aux besoins de leur ménage à un prix équitable, a souligné M. Gaudrault. Lorsqu'ils font affaire avec TekSavvy, les consommateurs nous font savoir ce qu'ils veulent, et nous nous efforçons de répondre à leurs besoins en tout temps, sans contrat à long terme. »

TekSavvy

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunication fiables aux Canadiens depuis plus de 20 ans et a reçu de nombreux prix pour la qualité de son service et pour son engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

SOURCE TekSavvy Solutions Inc.

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :