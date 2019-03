La Banque CIBC lance une offre de services bancaires globale destinée aux médecins





La nouvelle trousse Service complet pour médecins comprend des services et des conseils personnalisés en matière de gestion des avoirs, et pour les besoins bancaires personnels et d'entreprise

TORONTO, le 28 mars 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre de services bancaires complète destinée aux médecins et conçue pour couvrir leurs besoins bancaires personnels et d'entreprise et pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs, de la résidence à la retraite.

À compter d'aujourd'hui, les médecins s'inscrivant auprès de la Banque CIBC ou faisant déjà affaire avec l'entreprise, à l'échelle du Canada, auront accès à des offres et à des solutions de produits personnalisées répondant à leurs besoins uniques et soutenues par une équipe d'experts offrant une approche globale en matière de conseils en affaires, en investissements et pour les besoins bancaires personnels.

« Nous savons que la vie d'un médecin comporte son lot de frénésie et de défis, allant du suivi des soins complexes offerts aux patients à la gestion des finances personnelles, en passant par la planification pour l'avenir », affirme Andrew Turnbull, premier vice-président, Services bancaires aux entreprises, Banque CIBC. « C'est pourquoi nous lançons une solution tout-en-un pour les médecins qui peut leur procurer une tranquillité d'esprit en répondant à leurs besoins bancaires à chaque étape de leur carrière. »

La trousse Service complet pour médecins comprend ce qui suit :

Un accès à des conseils personnalisés de la part d'une équipe d'experts en matière de besoins bancaires personnels, d'affaires et d'investissements

Des taux d'intérêt exclusifs et hors pair pour les prêts personnels et aux entreprises

Un financement pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts liés au démarrage du cabinet ou des coûts d'expansion de ce dernier

Une tarification préférentielle pour les investissements personnels (pour les médecins et les conjoints)

Un compte d'opérations d'entreprises spécialisé pour les médecins sans frais mensuels ou d'exigences de solde minimal

Des comptes chèques personnels et des cartes de crédit haut de gamme (avec des options d'exonération de frais)

Nouvelle offre destinée aux étudiants en médecine et en dentisterie

Les médecins et les dentistes de demain ont besoin de conseils financiers personnalisés dès leur acceptation à l'université.

« La Banque CIBC a conçu un forfait bancaire pour les étudiants en médecine et en dentisterie qui reconnaît leurs désirs en matière de flexibilité, de valeur et d'accès à des experts qui comprennent en quoi consiste le chemin à suivre pour devenir un professionnel actif », affirme M. Turnbull.

La trousse de services bancaires pour les étudiants en médecine et en dentisterie de la Banque CIBC comprend ce qui suit :

L'adhésion au Service Impérial CIBC, avec un accès à des services de planification et de conseils financiers individuels fournis par des conseillers spécialisés en aide pour les étudiants en médecine et en dentisterie

par des conseillers spécialisés en aide pour les étudiants en médecine et en dentisterie Le taux préférentiel exclusif CIBC -0,25 % pour des prêts hors pair pouvant aller jusqu'à 350 000 $

Une exonération des frais pour les comptes chèques haut de gamme, avec un nombre illimité d'opérations durant les études

Un accès à la carte Aventura Or CIBC Visa sans frais annuels

« Le parcours financier d'un médecin commence dès le moment où il entreprend ses études, ajoute M. Turnbull. Il est important que le médecin puisse profiter de services bancaires intégrés à partir du début de ses études en médecine jusqu'à sa retraite, afin que son bien-être financier soit assuré aujourd'hui et pour demain. »

