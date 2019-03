Les PDG doivent prendre les devants en matière de changement





Les employés québécois témoignent d'une confiance marquée envers leur employeur et ils espèrent que les PDG deviennent de vrais leaders du progrès social

MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - De façon générale, l'édition 2019 du Baromètre de confiance Edelman témoigne d'une hausse de la confiance au Québec envers les quatre institutions clés du sondage, soit le gouvernement (+11), les ONG (+8), les entreprises (+8) et les médias (+3).

Malgré ce constat positif, on remarque tout de même que les Québécois doutent fortement du système. Ils sont 50% à dire que le système ne répond pas à leurs besoins, alors que 35% demeurent incertains. De plus, 76% des répondants québécois disent ressentir un sentiment d'injustice, et 70% un désir de changement. Ce désir de changement se fait d'ailleurs particulièrement sentir cette année au niveau des entreprises. Alors que la confiance moyenne envers les 4 institutions varie de 55% à 62%, la confiance envers l'employeur se situe à 81%.

Les Québécois s'attentent d'ailleurs de plus en plus à ce que ce soit les dirigeants d'entreprises qui pavent la voie dans une variété de dossiers liés à des enjeux de société. Ce sont 73% des Québécois qui croient que les entreprises peuvent prendre des mesures qui se traduisent à la fois par une augmentation de leurs profits et par une amélioration des conditions sociales et économiques de leur collectivité. Ils sont plus nombreux que l'an dernier (par 13 points) à penser que les PDG devraient prendre les devants en matière de changement plutôt que d'attendre que le gouvernement leur impose de changer, à 79%.

Les employés québécois croient notamment que les PDG peuvent être à la source d'un changement positif en matière de parité salariale (79%), de préjugés et discrimination (70%) et en matière de harcèlement sexuel (69%).

« C'est une excellente nouvelle », explique Ève Laurier, directrice générale d'Edelman Montréal. « La méfiance envers le système semble compensée par cette forte confiance envers l'employeur. Elle se traduit par un plus haut taux d'engagement et d'implication de la part des employés, qui deviennent de réels promoteurs de l'organisation, mais elle vient aussi avec son lot d'attentes. Les employés souhaitent que leur organisation et leur PDG participent activement au dialogue de société parce qu'ils croient en leurs capacités de provoquer de vrais changements, bien plus qu'au gouvernement, qu'ils jugent trop lent. Pour les entreprises, il s'agit autant d'une responsabilité que d'une occasion à saisir ».

On découvre aussi cette année que la différence de confiance entre les hommes et les femmes est plus élevée au Québec. En effet, les hommes ont davantage confiance envers le système à travers le monde, mais la différence de 5 points au niveau global et de7 points au Canada grimpe à 13 points au Québec.

Finalement, alors que le Canada se prépare en vue des prochaines élections fédérales, le Baromètre 2019 brosse tout de même le portrait d'une population divisée à l'échelle nationale quant à la confiance qu'elle manifeste envers les quatre institutions clés. En effet, bien que la confiance soit en hausse chez la population générale par rapport aux résultats de 2018, l'écart n'a jamais été aussi marqué entre la population de masse et le public informé, un groupe composé de diplômés universitaires dont le salaire est plus élevé que la moyenne, et qui consomment régulièrement des nouvelles d'affaires et de politique publique.

L'indice de confiance général du public informé a grimpé à 74 pour cent - une hausse de 12 points depuis 2018 - et dépasse de 20 points l'indice de confiance de la population de masse, qui se situe pour sa part à 54 pour cent. Le fossé observé entre la masse et le public informé au Canada est le deuxième plus vaste parmi les 27 marchés sondés.

