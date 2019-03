Des jeunes enseignent la littératie numérique à des apprenants adultes





TORONTO, le 28 mars 2019 /CNW/ - À l'ère des évolutions technologiques rapides, il peut parfois être difficile de suivre la cadence. Bien que certains Canadiens soient des as des nouveaux gadgets et des technologies numériques, d'autres trouvent toutes ces innovations déconcertantes et intimidantes. Comment pouvons-nous mettre en contact les férus du numérique et les personnes les plus à même de profiter de leur savoir? La solution : Ados enseignant aux adultes.

Ados enseignant aux adultes est le fruit d'une collaboration entre ABC Alpha pour la vie Canada (ABC) et Youth Empowering Parents (YEP). Cette initiative donne l'occasion aux jeunes de développer leurs compétences en leadership en communiquant leur savoir technologique à des apprenants adultes lors de séances individuelles personnalisées. Les apprenants ont quant à eux la chance d'approfondir leurs compétences en littératie numérique.

« Nous sommes vraiment ravis d'ajouter une ressource tenue en aussi haute estime dans le domaine de la littératie numérique à notre réseau national d'organismes d'apprentissage communautaires en collaborant avec Youth Empowering Parents », s'enthousiasme Mack Rogers, directeur administratif d'ABC. « Le programme Ados enseignant aux adultes mettra en contact de jeunes tuteurs et des apprenants adultes pour une expérience d'apprentissage intergénérationnel enrichissante qui permettra autant à l'enseignant qu'à l'élève d'acquérir de l'assurance et des compétences. »

YEP a fourni à l'initiative Ados enseignant aux adultes sa méthodologie de formation primée, ses plans de cours relatifs à la littératie numérique et une plateforme d'apprentissage en ligne afin d'appuyer la croissance du programme. ABC accroîtra quant à elle la portée du programme en mettant à profit son réseau national d'organismes d'apprentissage communautaires afin d'atteindre des collectivités mal desservies partout au pays. La formation et les ressources ont aussi été adaptées par ABC afin d'employer un langage clair pour les apprenants adultes.

« Depuis son lancement à Toronto en 2010, le modèle et les éléments du programme de YEP ont permis à des milliers de jeunes du monde entier de devenir des formateurs personnels pour des adultes et des aînés, et ce, pour différentes habiletés fondamentales », explique Agazi Afewerki, directeur administratif, Youth Empowering Parents. « Nous sommes heureux de nous associer à ABC pour donner une plus grande portée à notre programme de littératie numérique dans de nouvelles collectivités canadiennes. »

Le programme Ados enseignant aux adultes est présenté grâce au financement offert par le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d'échange en matière de littératie numérique. Des versions françaises des plans de cours et des ressources seront offertes dès cet automne.

Pour en apprendre davantage sur le programme Ados enseignant aux adultes, pour accéder aux plans de cours en ligne, pour inscrire votre organisation comme bénévole ou pour accueillir un atelier, nous vous invitons à visiter YouthTeachingAdults.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui encourage les Canadiens à perfectionner leurs compétences essentielles et leur littératie. Nous mobilisons les entreprises, le gouvernement et les collectivités afin de soutenir l'apprentissage continu et d'atteindre nos objectifs par l'intermédiaire de leadership, de communications et de partenariats. Nous prônons un Canada ou? tous ont les compétences requises pour vivre pleinement leur vie. Pour connaître les dernières nouvelles et obtenir des renseignements au sujet de l'alphabétisation chez les adultes, visitez le site www.abclifeliteracy.ca, ou suivez-nous sur Twitter ou sur Facebook.

À propos de Youth Empowering Parents

Youth Empowering Parents, un organisme de bienfaisance canadien, transforme des jeunes en formateurs pour qu'ils puissent venir en aide à leurs aînés. Cette initiative s'inspire du fait que les enfants enseignent naturellement le français, l'informatique et d'autres compétences à leurs parents et à leurs grands-parents à la maison, et l'organisme a conçu un modèle de programme de formation qui permet d'éveiller l'enseignant qui sommeille en tous les jeunes. Tous les programmes sont gratuits, ce qui permet aux adultes et aux aînés de profiter d'une formation individuelle tout en offrant aux adolescents une expérience de leadership et de bénévolat enrichissante. L'organisme a reçu de nombreux prix internationaux et nationaux en matière d'innovation des Nations Unies, en plus de recevoir le prix de l'innovation décerné par la Great-West, la London Life et Canada-Vie. Pour en savoir plus sur les jeunes formateurs, consultez www.yepeducation.com.

