Les prix de la Vision à la Réalité 2019 de PwC Canada : les finalistes maintenant connus!





TORONTO, le 28 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, vingt entreprises canadiennes oeuvrant dans divers domaines tels que le biomédical, l'agriculture, les services financiers ainsi que le secteur public ont été nommées parmi les finalistes des prix de la Vision à la Réalité (V2R) 2019 de PwC Canada. Ces prix visent à récompenser des 'entreprises en démarrage qui bousculent le statu quo ou d'entreprises établies qui, à leur façon, ouvrent la voie de l'innovation au Canada.

« Nous sommes très heureux de célébrer les finalistes des prix V2R. Ces derniers représentent ce qui se fait de mieux en matière d'innovation et de leadership au Canada, affirme Chris Dunly, chef de l'innovation chez PwC Canada. En plus de de reconnaître à sa juste valeur la contribution exceptionnelle des entreprises d'ici qui bousculent le statu quo et réinventent leurs propres façons de faire, les prix V2R rassemblent une impressionnante communauté innovante. Celle-ci se distingue par sa nature collaborative et inspirante. C'est notamment grâce à ce type de collaboration, à laquelle nous sommes fiers de participer, que le Canada est devenu plus concurrentiel sur l'échiquier mondial de l'innovation. »

Les prix comportent quatre catégories : Visionnaire, Bâtisseur, Réinventeur et Accélérateur. Parmi les finalistes, plusieurs constats émanent :

Les finalistes de la catégorie Visionnaire (au chiffre d'affaires de 50 M$ ou moins) sont des entreprises émergentes ou en démarrage qui exploitent la puissance de la technologie pour réaliser des percées médicales et des innovations axées sur la durabilité.

(au chiffre d'affaires de 50 M$ ou moins) sont des entreprises émergentes ou en démarrage qui exploitent la puissance de la technologie pour réaliser des percées médicales et des innovations axées sur la durabilité. Les finalistes de la catégorie Bâtisseur (chiffre d'affaires de 51 M$ à 1G$) sont des entreprises du marché intermédiaire qui innovent activement pour améliorer la qualité des produits et leur efficacité afin de se démarquer et de passer au niveau supérieur.

(chiffre d'affaires de 51 M$ à 1G$) sont des entreprises du marché intermédiaire qui innovent activement pour améliorer la qualité des produits et leur efficacité afin de se démarquer et de passer au niveau supérieur. Les finalistes de la catégorie Réinventeur (chiffre d'affaires de 1G$ et plus) comptent parmi les marques les plus importantes et reconnues du Canada et ont toutes entrepris des transformations organisationnelles pour créer des expériences client révolutionnaires.

(chiffre d'affaires de 1G$ et plus) comptent parmi les marques les plus importantes et reconnues du et ont toutes entrepris des transformations organisationnelles pour créer des expériences client révolutionnaires. Les finalistes de la catégorie Accélérateur sont des organisations du secteur public qui utilisent les technologies pour trouver des moyens novateurs d'améliorer l'expérience des citoyens et d'avoir un impact positif sur la société.

Finalistes de 2019

Un jury indépendant , composé de personnalités éminentes du monde des affaires et possédant une expertise reconnue en matière d'innovation, a étudié les candidatures. Le jury a sélectionné une liste restreinte de finalistes afin de déterminer les lauréats de chaque catégorie. Les lauréats seront, quant à eux, dévoilés à l'occasion d'un gala le jeudi 9 mai à Toronto.

Pour en savoir plus sur les finalistes, cliquez ici .

Pour en savoir plus sur les prix De la Vision à la Réalité ou notre jury indépendant, consultez le site www.pwc.com/ca/fr/vision-to-reality.html .

Suivez PwC sur Twitter ( @PwC_Canada ) et sur Facebook au www.facebook.com/pwccanada .

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre raison d'être est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 400 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial de cabinets de PwC, qui compte plus de 250 000 personnes dans 158 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr .

© 2019 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure .

SOURCE PwC (PricewaterhouseCoopers)

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :